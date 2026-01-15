1 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, खातों में रुपए डालेगी सरकार

इस भावांतर योजना के तहत मंडी में अगर सरसों के दाम कम मिलते हैं तो शेष अंतर की राशि सरकार सीधे किसानों के खातों में देगी। सरसों की एमएसपी 6200 रुपए रखी गई है। बड़ी बात यह है कि आज सरसों के दाम बाजार में 6400 रुपए से लेकर 6800 रुपए तक हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि जब बाजार में ही सरकार की एमएसपी से अधिक दाम मिलेंगे तो फिर इस योजना का लाभकिसानों का मिलने से रहा। हालांकि अभी सरसों की आवक शुरू हुई है और फरवरी माह में जब सरसों की बंपर आवक होगी तब अचानक से दाम कम हो जाएंगे तो किसानों को भावांतर योजना से मदद मिलेगी।