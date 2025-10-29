सड़क पर दौड़ती 50 से अधिक यात्रियों से भरी बस में आग, खिड़कियों और इमरजेंसी गेट से कूदे लोग

हादसा बदरवास कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर उस समय हुआ, जब 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी सिंह ब्रदर्स नाम की निजी बस गुना से शिवपुरी के लिए जा रही थी। इसी दौरान बदरवास बस स्टैंड के पास अचानक शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। हालांकि, ड्राइवर ने तुरंत ही सवार यात्रियों को तसल्ली देते हुए शांत कराया और तुरंत बस को भारी भीड़ औक सकड़े क्षेत्र से बस स्टैंड के मैदानी स्थान पर खड़ा किया और तुरंत ही इमरजेंसी गेट और खिड़कियां खोलकर कई यात्रियों को निकालना शुरु किया। साथ ही, कुछ यात्री मुख्य द्वार से भी निकाले गए।