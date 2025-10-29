Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

सड़क पर दौड़ती 50 से अधिक यात्रियों से भरी बस में आग, खिड़कियों और इमरजेंसी गेट से कूदे लोग

Badarwas News : बदरवास बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले गुना से शिवपुरी जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। बस में धुआं भरने से उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया।

Google source verification

शिवपुरी

image

Faiz Mubarak

Oct 29, 2025

Badarwas News

सड़क पर दौड़ती बस में लगी आग (Photo Source- Patrika Input)

संजीव जाट की रिपोर्ट

Badarwas News : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास में 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक यात्री बस चालक की सूझबूझ के चलते बड़े हादसे का शिकार होते-होते बच गई। दरअसल, गुना से शिवपूरी की ओर जा रही यात्रियों से खचाखच भरी बस में अचानक आग लग गई। बस से अचानक धुआं निकलने पर सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दखते ही देखते चिंगारियों के साथ आग लग गई।

हादसा बदरवास कस्बे में स्थित बस स्टैंड पर उस समय हुआ, जब 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी सिंह ब्रदर्स नाम की निजी बस गुना से शिवपुरी के लिए जा रही थी। इसी दौरान बदरवास बस स्टैंड के पास अचानक शॉर्ट सर्किट होने से उसमें आग लग गई। हालांकि, ड्राइवर ने तुरंत ही सवार यात्रियों को तसल्ली देते हुए शांत कराया और तुरंत बस को भारी भीड़ औक सकड़े क्षेत्र से बस स्टैंड के मैदानी स्थान पर खड़ा किया और तुरंत ही इमरजेंसी गेट और खिड़कियां खोलकर कई यात्रियों को निकालना शुरु किया। साथ ही, कुछ यात्री मुख्य द्वार से भी निकाले गए।

स्थानीय लोगों की भी अहम भूमिका

वहीं, दूसरी तरफ इस बस में मची अफरा-तफरी और चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग भी बस के पास आ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, बल्कि बस में लगी आग को भी पानी की सहायता से आग बुझाई। फिलहाल, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को जांच में लिया है।

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

