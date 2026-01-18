शर्मनाक! वाहन था फिर भी न होने का बहाना बनाते रहे जिम्मेदार, प्रसूता ने ट्रॉली में दिया नवजात को जन्म

मामला बदरवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरिया का है, जहां प्रसूता 24 वर्षीय महिला तूरसा पत्नी निलेश कुशवाह को प्रसव पीड़ा हुई। इसपर महिला के पति निलेश और उनके बड़े भाई ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फोन किया। इसपर स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एमंबुलेंस न होने की बात करते हुए कुछ देर से फोन लगाने को कहा। ये सिलसिला एक दो बार नहीं, बल्कि पांच बार चला। नीलेश या उनके बड़े भाई फोन करते सामने से रिप्लाई मिलता, 'वाहन नहीं है'। दूसरी ओर महिला को असहनीय पीड़ा होने पर निलेश ने मजबूरन फासला लिया कि, पत्नी को ट्राली से बदरवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं, लेकिन इससे पहले कि वो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते प्रसूता ने ट्राली में ही बच्ची को जन्म दे दिया।