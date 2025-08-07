भारी बारिश और बाढ़ से तबाही के बाद यहां आया आंसुओं का सैलाब, टूटे घरों के बाहर भूखे बैठे हैं लोग

जिले तिलातीली ग्राम पंचायत में स्थित ग्राम बासखेड़ा में शत-प्रतिशत बस्ती बासखेड़ा में है, जिसकी कुल आबादी 600 है। गांव में 135 परिवार रहते हैं, जो सभी वर्गों से आते हैं। लगातार जारी बारिश के दौर ने गांव को हालात को अत्यंत दयनीय कर दिए हैं। सिंध नदी के किनारे बसे इन गावों के हालात जानने पत्रिका की पहुंची और यहां के हालातों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचकर देखा तो यहां का मंजर बेहद चिंतनीय और बेबसी-लाचारी भयावह उदाहरण था. 135 घर-परिवार वाली ग्राम बासखेड़ा में सभी वर्गो की बस्ती है, जिसमें आदिवासी, जाटव, यादव समाज की संख्या ज्यादा है। बस्ती के जमीनी हालात ये हैं कि, यहां लगभग सभी घर बारिश में ध्वस्थ हो चुके हैं।