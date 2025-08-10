इंदौर अपर कलेक्टर की कार भीषण हादसे का शिकार, परिवार के 7 लोग हुए घायल, बच्चे की हालत नाजुक

जानकारी के मुताबिक, इंदौर अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने सूबे के शिवपुरी जिले के बदरवास आए थे। आज रविवार को वो अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर सभी लोग बदरवास से खोकर गांव में कलश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-46 पर खोकर गांव के पास अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। जिसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई।