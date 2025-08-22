ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ट्रैक्टर चलाते पहुंचे युवक के घर, पूरा किया वादा…

ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र की कोलारस विधानसभा का लिलवारा गांव बाढ़ प्रभावित है। बीते दिनों हुई बारिश और बाढ़ के कारण गांव में काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सिंधिया गुरूवार को गांव पहुंचे थे जहां उन्हें पता चला कि गांव के युवक गिरिराज ने बाढ़ के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रैक्टर से बाढ़ में फंसे कई लोगों की मदद की थी। लोगों की मदद करते वक्त गिरिराज का ट्रैक्टर गहरे पानी में फंसकर बंद हो गया था और खराब हो गया है इसका पता भी सिंधिया को चला तो उन्होंने गिरिराज की तारीफ करते हुए उसे नया ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया था। वादा करने के 12 घंटे बाद ही सिंधिया ने अपना वादा पूरा किया और नया ट्रैक्टर चलाते हुए लिलवारा गांव पहुंचे और गिरिराज को ट्रैक्टर गिफ्ट किया।