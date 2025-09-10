Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

MP में यहां ‘सामूहिक इस्तीफा’, 14 सदस्यों ने एक साथ किया रिजाइन

MP News: बदरवास जनपद पंचायत के 14 सदस्यों ने अध्यक्ष का विरोध करते हुए एक साथ इस्तीफा दे दिया है। यह विरोध प्रदर्शन बजट आवंटन को लेकर किया गया।

शिवपुरी

Akash Dewani

Sep 10, 2025

Mass resignation of Badarwas Janpad Panchayat members mp news
Mass resignation of Badarwas Janpad Panchayat members (फोटो- सोशल मीडिया)

Mass resignation:शिवपुरी नगर पालिका के बाद अब जिले की बदरवास जनपद पंचायत में बगावत के सुर देखने को मिल रहे है। यहां जनपद उपाध्यक्ष सहित 14 सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय आकर सामुहिक रूप से अपने इस्तीफे कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी को सौंप दिए है।

बताया गया है कि वर्ष 2023-24का बजट आवंटित हो गया था। दो बार बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बजट को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो जनपद उपाध्यक्ष व सदस्य अध्यक्ष के विरोध में उतर आए हैं। पर्दे के पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि पहले जनपद अध्यक्ष इस्तीफा देने वाले सदस्यों के ग्रुप की थी, लेकिन अब अध्यक्ष पाला बदलकर कोलारस विधायक महेन्द्र यादव के खेमे में चली गई है। (MP News)

बजट आवंटन को लेकर भड़के सदस्य, अध्यक्ष पर लगाया आरोप

बदरवास जनपद पंचायत (Badarwas Janpad Panchayat) उपाध्यक्ष मोहर सिंह पडरैया व पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने 14 जनपद सदस्यों के साथ मीडिया को बताया कि पूर्व में जनपद अध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों की सहमति से वर्ष 2023 और 24 का बजट आवंटित हो गया था और सभी सदस्यों की सहमति बन गई थी। लेकिन इस बजट और वर्तमान वर्ष के बजट को फिर से आवंटित करने के लिए दो बार बैठक बुलाई गई, पर दोनों बार की बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसको लेकर अध्यक्ष सीएमओ से बात की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष व सभी 14 सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अमूहिक इस्तीफा सौंप दिया।

इन्होंने दिया इस्तीफा

सामुहिक इस्तीफे देने वालो में जनपद उपाध्यक्ष मोहर सिंह पडेरिया, कृष्णभान सिंह यादव वार्ड 12, मोहरध्वज यादव वार्ड 6, संगीता पटेलिया वार्ड 1, रंजना शर्मा वार्ड 11, जानकी बाई वार्ड 23, रामवती आदिवासी वार्ड 24, गुड्डी बाई रघुवंशी वार्ड 10, प्रेमलता जाटव वार्ड 13, समीक्षा यादव वार्ड 9, नीतू यादव वार्ड 14, रीना जाटव
वार्ड 8, हीरालाल आदिवासी वार्ड 5, गुड्डी बाई लोधी वार्ड 17 शामिल है।

इस्तीफे में यह है उल्लेख

जनपद उपाध्यक्ष व सदस्यों ने अपने इस्तीफे में उल्लेख किया है कि आज ९ सितंबर को जनपद में साधारण सभा की बैठक रखी गई थी। बैठक में जो बिन्दु रखे गये थे वह 2022.23 के 15वें वित्त योजना की राशि पर चर्चा, जबकि 2022.23 की कार्य योजना डीपी आर का अनुमोदन पहले ही हो चुका है। 2025-26 की कार्य योजना 15 वें वित्त के कार्यों पर चर्चा का बिन्दु रखा गया, जबकि 2025-26 की कार्य योजना भी सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पिछली मीटिंग 2 जुलाई 2025 को पूर्व में ही कर दिया गया था।

उन्हीं बिन्दुओं को लेकर आज फिर से बैठक रखी गयी, जबकि पंचायती राज एक्ट में धारा 45 में उल्लेख है कि एक बार प्रस्ताव पास हो जाए और उसे दोबारा से रखना है तो 25 सदस्यों में से 19 सदस्य लिखित में दें तो 6 माह बाद उन प्रस्तावों को बैठक में रख सकते हैं। हम सभी जनपद सदस्यों को बार-बार बैठक में बुलाया जाता है। आज भी सदस्यों का बहुमत होने के बावजूद मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में काम करना संभव नहीं है। (MP News)

परीक्षण कराएंगे

जनपद सदस्य जब इस्तीफा देने आए थे, तब मैं कार्यालय में नहीं था। मुझे भी सोशल मीडिया से इन इस्तीफों के बारे में पता चला है। मैं सभी इस्तीफों का परीक्षण करवाऊंगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - रविन्द्र चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी।

यह बोली अध्यक्ष

पुरानी बैठकों में जो बजट आवंटित हुआ था, वह सही नहीं था और पारदर्शिता की कमी थी। बजट 1.05 करोड़ रुपए का बनाकर भेजा था, जो कि 90 लाख रुपए का होता है। हम उसे सही करवा रहे थे, लेकिन 14 सदस्यों ने बैठक छोड़ दी। इन सभी ने इस्तीफा क्यों दिया है, मैं इसको लेकर सभी से बात करूंगी। - मीरा बाई खंगार , जनपद अध्यक्ष बदरवास

अध्यक्ष ने बदला खेमा तो बढ़ती गई दूरियां

बदरवास जनपद अध्यक्ष मौरा बाई खंगार को पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने जनपद अध्यक्ष के पद पर बिठाया था। उसके तीन वर्ष बाद अचानक जनपद अध्यक्ष ने खेमा बदला और वह रामवीर सिंह यादव को छोड़कर स्थानीय विधायक महेन्द्र यादव के खेमे में चली गईं। इससे जनपद कार्यालय में हर बार किसी न किसी मुद्दे पर विवाद की स्थिति बन रही है। बदरवास जनपद अध्यक्ष पर कई भ्रष्टाचार के आरोप सदस्यों द्वारा लगाए जा रहे हैं। साथ ही इससे क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। (MP News)

Updated on:

10 Sept 2025 01:24 pm

Published on:

10 Sept 2025 01:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / MP में यहां ‘सामूहिक इस्तीफा’, 14 सदस्यों ने एक साथ किया रिजाइन

