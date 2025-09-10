MP में यहां ‘सामूहिक इस्तीफा’, 14 सदस्यों ने एक साथ किया रिजाइन

बदरवास जनपद पंचायत (Badarwas Janpad Panchayat) उपाध्यक्ष मोहर सिंह पडरैया व पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव ने 14 जनपद सदस्यों के साथ मीडिया को बताया कि पूर्व में जनपद अध्यक्ष और सभी जनपद सदस्यों की सहमति से वर्ष 2023 और 24 का बजट आवंटित हो गया था और सभी सदस्यों की सहमति बन गई थी। लेकिन इस बजट और वर्तमान वर्ष के बजट को फिर से आवंटित करने के लिए दो बार बैठक बुलाई गई, पर दोनों बार की बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसको लेकर अध्यक्ष सीएमओ से बात की गई, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष व सभी 14 सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अमूहिक इस्तीफा सौंप दिया।