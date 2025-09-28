एमपी में ‘भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर’, कांग्रेस विधायक का गंभीर आरोप

पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि शनिवार को नरवर में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनकी अनदेखी की गई। उन्होंने बताया कि उनको मंच से बोलने के लिए 5 मिनिट भी नहीं दिए गए। जबकि पूरा कार्यक्रम उनकी विधानसभा क्षेत्र में था। उन्होंने कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कलेक्टर रविन्द्र चौधरी से मंच पर से 5 मिनिट बोलने के लिए निवेदन किया था, इसके बाद भी उनको मंच से बोलने नहीं दिया गया। इससे अकेला उनका नहीं बल्कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ है।