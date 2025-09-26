एमपी में बीच तिराहे पर रिश्वत लेते पकड़ाया फॉरेस्ट गार्ड, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले का है जहां एक फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते हुए ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है।
लोकायुक्त डीएसपी विनोद सिंह कुशवाह ने बताया कि शिवपुरी जिले के खनियाधाना के रूपेपुर गांव के रहने वाले बलवीर सिंह लोधी ने 16 सितंबर को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक बलवीर सिंह लोधी ने बताया था कि राजापुर चौकी पर पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड ध्रुव सिंह तोमर उससे खदान से पत्थर का ट्रैक्टर ले जाने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जबकि वह पत्थर की रॉयल्टी भी देता है। काफी बातचीत के बाद सौदा 5 हजार रूपये में तय हुआ है।
लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत के 5 हजार रूपये लेकर आवेदक बलवीर सिंह लोधी को रिश्वतखोर फॉरेस्ट गार्ड ध्रुव सिंह के पास भेजा। रिश्वतखोर ध्रुव सिंह ने रिश्वत के रूपये देने के लिए आवेदक बलवीर सिंह को हीरापुर-पुरैनी मार्ग तिराहे पर बुलाया और जैसे ही वहां पर उसने रिश्वत के 5 हजार रूपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहातों धरदबोचा।