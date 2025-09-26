एमपी में बीच तिराहे पर रिश्वत लेते पकड़ाया फॉरेस्ट गार्ड, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त डीएसपी विनोद सिंह कुशवाह ने बताया कि शिवपुरी जिले के खनियाधाना के रूपेपुर गांव के रहने वाले बलवीर सिंह लोधी ने 16 सितंबर को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक बलवीर सिंह लोधी ने बताया था कि राजापुर चौकी पर पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड ध्रुव सिंह तोमर उससे खदान से पत्थर का ट्रैक्टर ले जाने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जबकि वह पत्थर की रॉयल्टी भी देता है। काफी बातचीत के बाद सौदा 5 हजार रूपये में तय हुआ है।