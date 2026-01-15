एमपी में घी को लेकर भिड़ीं सास-बहू, तू-तू मैं-मैं के बाद बहू ने उठाया बड़ा कदम

मृतका सोनम जाटव की जीवित अवस्था की तस्वीर
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, यहां घर में घी को लेकर सास-बहू के बीच झगड़ा हो गया। इसी झगड़े के बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार बिखर गया है। बहू ने घर में रखी जहरीली दवा खा ली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक सांसें थम चुकी थीं और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के दो बच्चे भी हैं और गुस्से में उठाए उसके खुदकुशी के कदम ने दोनों बच्चों से मां का आंचल हमेशा के लिए छीन लिया है।
घटना शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के इमलाऊदी गांव की है। जहां धनपाल जाटव अपनी पत्नी दो बच्चों व मां के साथ घर में रहता था। घर में पारिवारिक विवाद होने के कारण सास-बहू ने अपनी-अपनी रसोई अलग कर रखी थी। सुबह-सुबह धनपाल की मां यानी सोनम की सास ने उससे थोड़ा सा घी मांगा लेकिन सोनम ने मना कर दिया लेकिन बाद में पति धनपाल के कहने पर सोनम ने थोड़ा सा घी सास को दे दिया। पति धनपाल ने बताया कि इसके बाद उसने सोनम की इच्छा के खिलाफ जाकर मां को थोड़ा सा और घी दे दिया जो पत्नी सोनम को पसंद नहीं आया। इसी बात को लेकर सोनम विवाद करने लगी जिसके कारण वो घर से बाहर चला गया। इसके बाद बहू सोनम और सास के बीच घर में विवाद हो गया।
पति धनपाल के मुताबिक मां से हुए विवाद के दौरान सोनम ने गुस्से में घी का डिब्बा फेंक दिया और फिर कमरे में जाकर घर में रखी जहरीली दवा खा ली। तबीयत बिगड़ने पर परिजन ने उसे बताया तो वो तुरंत परिवार के साथ सोनम को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने सोनम को मृत घोषित कर दिया। धनपाल ने बताया कि उनकी शादी साल 2018 में हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। पुलिस ने सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
