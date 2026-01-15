एमपी में घी को लेकर भिड़ीं सास-बहू, तू-तू मैं-मैं के बाद बहू ने उठाया बड़ा कदम

घटना शिवपुरी जिले के इंदार थाना क्षेत्र के इमलाऊदी गांव की है। जहां धनपाल जाटव अपनी पत्नी दो बच्चों व मां के साथ घर में रहता था। घर में पारिवारिक विवाद होने के कारण सास-बहू ने अपनी-अपनी रसोई अलग कर रखी थी। सुबह-सुबह धनपाल की मां यानी सोनम की सास ने उससे थोड़ा सा घी मांगा लेकिन सोनम ने मना कर दिया लेकिन बाद में पति धनपाल के कहने पर सोनम ने थोड़ा सा घी सास को दे दिया। पति धनपाल ने बताया कि इसके बाद उसने सोनम की इच्छा के खिलाफ जाकर मां को थोड़ा सा और घी दे दिया जो पत्नी सोनम को पसंद नहीं आया। इसी बात को लेकर सोनम विवाद करने लगी जिसके कारण वो घर से बाहर चला गया। इसके बाद बहू सोनम और सास के बीच घर में विवाद हो गया।