एमपी में किसान की पिटाई, अफसर ने थप्पड़ मारा, मोबाइल से डिलीट करा दिए वीडियो

Kisan- मध्यप्रदेश में एक किसान से पिटाई का मामला सामने आया है। प्रदेश के शिवपुरी में किसान को एक अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया। खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने के लिए किसान दूसरी लाइन में जा रहा था तब वहां मौजूद नायब तहसीलदार ने उसे मार दिया। लाइन में लगे अन्य लोगों ने वारदात का वीडियो भी बना लिया लेकिन मोबाइल से इन्हें डिलीट करा दिया गया। शुक्रवार को यह घटना घटी जिसपर सोशल मीडिया में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इधर अधिकारी थप्पड़ मारने की घटना से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रदेश के किसानों का अपमान करार देते हुए कहा कि किसानों पर ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।