एमपी में किसान की पिटाई, अफसर ने थप्पड़ मारा, मोबाइल से डिलीट करा दिए वीडियो

Kisan- मध्यप्रदेश में एक किसान से पिटाई का मामला सामने आया है। प्रदेश के शिवपुरी में किसान को एक अधिकारी ने थप्पड़ मार दिया। खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने के लिए किसान दूसरी लाइन में जा रहा था तब वहां मौजूद नायब तहसीलदार ने उसे मार दिया। लाइन में लगे अन्य लोगों ने वारदात का वीडियो भी बना लिया लेकिन मोबाइल से इन्हें डिलीट करा दिया गया। शुक्रवार को यह घटना घटी जिसपर सोशल मीडिया में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इधर अधिकारी थप्पड़ मारने की घटना से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रदेश के किसानों का अपमान करार देते हुए कहा कि किसानों पर ऐसा अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शिवपुरी के करैरा में खाद के टोकन के लिए लाइन में लगे किसान महेंद्र राजपूत को थप्पड़ मारा गया। गुस्साए नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने पिटाई की। नायब तहसीलदार द्वारा महेंद्र राजपूत को थप्पड़ मारने की घटना अन्य लोगों और किसानों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली थी लेकिन पुलिस ने ये वीडियो डिलीट करवा दिए।
महेंद्र राजपूत हाथरस में रहते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी लाइन में भीड़ कम होती देख वह वहां खड़ा होने लगा। तभी नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने पहली लाइन में ही खड़े रहने को कहते हुए सीधे थप्पड़ मार दिया।
प्रदेशभर के किसानों में इस घटना से रोष है। किसानों ने इसे अपमानजनक बताया है। थाना प्रभारी विनोद छावई ने ऐसी किसी घटना से इंकार कर दिया है। नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने कहा कि मैंने न थप्पड़ मारा न वीडियो डिलीट कराए, किसान को सिर्फ लाइन में खड़ा रहने के लिए कहा था। एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने भी थप्पड़ मारने से इनकार किया।
इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रदेश के किसानों का अपमान करार देते हुए पीड़ित महेंद्र राजपूत से मोबाइल पर बात की। उन्होंने नायब तहसीलदार पर कार्रवाई कराने का आश्वासन भी दिया।