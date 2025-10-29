सरकारी अस्पताल से बच्ची चोरी, नवजात को उठा ले गई महिला, 30 हजार का इनाम घोषित

जानकारी के मुताबिक, जिला अस्पताल में रोशनी आदिवासी ने बच्ची को जन्म दिया था। बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे नवजात बच्ची चोरी हो गई। आरोपी महिला पिछले दो दिन से नवजात के परिजन से बातचीत कर रही थी। महिला ने आशा कार्यकर्ता की परिचित बताकर उनका भरोसा जीता। महिला बच्ची को खिलाने बहाने ले गई, फिर वापस आकर वार्ड में ही बैठी रही। जैसे ही परिजन सो गए, मौका मिलते ही वह बच्ची को लेकर फरार हो गई।