सरकारी अस्पताल से बच्ची चोरी, नवजात को उठा ले गई महिला, 30 हजार का इनाम घोषित

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिला अस्पताल के एचडीयू वार्ड से दो दिन की नवजात बच्ची चोरी हो गई। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला बच्ची को गोद में ले जाती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की पहचान की जा रही है। पुलिस ने महिला की पहचान बताने पर 30 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है।
जानकारी के मुताबिक, जिला अस्पताल में रोशनी आदिवासी ने बच्ची को जन्म दिया था। बुधवार तड़के सुबह करीब 4 बजे नवजात बच्ची चोरी हो गई। आरोपी महिला पिछले दो दिन से नवजात के परिजन से बातचीत कर रही थी। महिला ने आशा कार्यकर्ता की परिचित बताकर उनका भरोसा जीता। महिला बच्ची को खिलाने बहाने ले गई, फिर वापस आकर वार्ड में ही बैठी रही। जैसे ही परिजन सो गए, मौका मिलते ही वह बच्ची को लेकर फरार हो गई।
मामले की जानकारी लगते ही एसपी अमन सिंह राठौड़ जिला अस्पताल पहुंचे और घटना की जांच की। एसपी ने बताया कि, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची को चोरी करने वाली महिला की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर नवजात को बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस ने नवजात को चोरी करने वाली महिला की पहचान बताने पर 30 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है।
