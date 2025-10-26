एमपी में मां-बेटे को बचाने भीषण आग में जा घुसे थाना प्रभारी, बहादुरी के कायल हो गए लोग

Papondh Police Station Incharge Brijendra Mishra saved a mother and son from a fire (Demo Pic)
Shahdol- एमपी के शहडोल में भीषण आग लग गई। यहां के पापौंध थाना क्षेत्र के गांव निपनिया के एक घर में यह घटना हुई। पूरा घर लपटों से घिर गया। घर में रह रही एक महिला और उनका बेटा आग में फंस गया। विकराल लपटें देख हर कोई सहम गया था और पास तक नहीं जा पा रहा था लेकिन पापौंध थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा से रहा नहीं गया। वे मां बेटे को बचाने आग के बीच में घुस गए और उन्हें सुरक्षित बचा भी लाए। लोगों ने थाना प्रभारी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। हालांकि आग से पूरा घर और वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया।
निपनिया में खाना बनाते समय घर में आग भड़क गई थी। मकान कच्चा था जिससे तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर से धुआं उठते और आग की लपटें देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। किसी ने तुरंत पापौंध पुलिस को हादसे की सूचना दी।
प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के लोगों ने बताया कि रूपधारी जायसवाल की पत्नी रसाई में खाना बना रही थीं। तभी आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा घर लपटों में घिर गया। खाना बना रहीं मां और उनका बेटा अंदर फंसे गए।
आग की विकरालता देखकर बाहर खड़े लोग, उन्हें बचाने अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पापौंध थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा वहां आ पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर मां-बेटे को बचाने लपटों के बीच घुस गए। उन्होंने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मां बेटे को तुरंत प्राथमिक इलाज के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।
इधर पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से आग पर काबू पा लिया। आगजनी में पूरा मकान जल गया। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया।
