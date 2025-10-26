Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

एमपी में मां-बेटे को बचाने भीषण आग में जा घुसे थाना प्रभारी, बहादुरी के कायल हो गए लोग

Shahdol- एमपी के शहडोल में भीषण आग लग गई। यहां के पापौंध थाना क्षेत्र के गांव निपनिया के एक घर में यह घटना हुई।

शिवपुरी

image

deepak deewan

Oct 26, 2025

Papondh Police Station Incharge Brijendra Mishra saved a mother and son from a fire

Papondh Police Station Incharge Brijendra Mishra saved a mother and son from a fire (Demo Pic)

Shahdol- एमपी के शहडोल में भीषण आग लग गई। यहां के पापौंध थाना क्षेत्र के गांव निपनिया के एक घर में यह घटना हुई। पूरा घर लपटों से घिर गया। घर में रह रही एक महिला और उनका बेटा आग में फंस गया। विकराल लपटें देख हर कोई सहम गया था और पास तक नहीं जा पा रहा था लेकिन पापौंध थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा से रहा नहीं गया। वे मां बेटे को बचाने आग के बीच में घुस गए और उन्हें सुरक्षित बचा भी लाए। लोगों ने थाना प्रभारी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। हालांकि आग से पूरा घर और वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया।

निपनिया में खाना बनाते समय घर में आग भड़क गई थी। मकान कच्चा था जिससे तेजी से फैली। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर से धुआं उठते और आग की लपटें देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। किसी ने तुरंत पापौंध पुलिस को हादसे की सूचना दी।

प्रत्यक्षद​र्शियों और आसपास के लोगों ने बताया कि रूपधारी जायसवाल की पत्नी रसाई में खाना बना रही थीं। तभी आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा घर लपटों में घिर गया। खाना बना रहीं मां और उनका बेटा अंदर फंसे गए।

जान जोखिम में डालकर मां-बेटे को बचाने लपटों के बीच घुस गए

आग की विकरालता देखकर बाहर खड़े लोग, उन्हें बचाने अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पापौंध थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा वहां आ पहुंचे और अपनी जान जोखिम में डालकर मां-बेटे को बचाने लपटों के बीच घुस गए। उन्होंने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मां बेटे को तुरंत प्राथमिक इलाज के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।

इधर पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से आग पर काबू पा लिया। आगजनी में पूरा मकान जल गया। घर में रखा सामान जलकर राख हो गया।

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ा घोटाला, कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष पर भी आरोप

Shivpuri Municipal Council President also implicated along with officials in major scam
शिवपुरी

दो घंटे की बारिश बनी किसानों की मुसीबत, काटकर खेत में सूखने रखी फसलें भीगने से बर्बाद

Badarwas Farmers
शिवपुरी

एमपी में विधायक के भाई को 40 लाख की चपत लगाई, 35 तोले सोने और चांदी के जेवर ले गए चोर

40 lakh rupees stolen from the house of Kolaras MLA Mahendra Yadav's brother
शिवपुरी

एमपी में यहां रास्ते पर लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ती हैं गायें, अजब-गजब है परम्परा

Strange Tradition
शिवपुरी

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

mp news jyotiraditya scindia
शिवपुरी
