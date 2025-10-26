एमपी में मां-बेटे को बचाने भीषण आग में जा घुसे थाना प्रभारी, बहादुरी के कायल हो गए लोग

Shahdol- एमपी के शहडोल में भीषण आग लग गई। यहां के पापौंध थाना क्षेत्र के गांव निपनिया के एक घर में यह घटना हुई। पूरा घर लपटों से घिर गया। घर में रह रही एक महिला और उनका बेटा आग में फंस गया। विकराल लपटें देख हर कोई सहम गया था और पास तक नहीं जा पा रहा था लेकिन पापौंध थाना प्रभारी बृजेंद्र मिश्रा से रहा नहीं गया। वे मां बेटे को बचाने आग के बीच में घुस गए और उन्हें सुरक्षित बचा भी लाए। लोगों ने थाना प्रभारी की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चा जनसेवक बताया। हालांकि आग से पूरा घर और वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया।