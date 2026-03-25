25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

रेप केस में फंसे पंजाब के विधायक गिरफ्तार, पुलिस ने एमपी से पकड़ा

MLA Harmeet Singh Pathanmajra- आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को एमपी के शिवपुरी से पकड़ा

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

deepak deewan

Mar 25, 2026

Punjab MLA Harmeet Singh Pathanmajra arrested in MP

Punjab MLA Harmeet Singh Pathanmajra arrested in MP

MLA Harmeet Singh Pathanmajra - पंजाब के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को एमपी से गिरफ्तार किया गया है। वे करीब 7 माह से फरार चल रहे थे। एक रेप केस में पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। एक महिला ने उन पर यौन शोषण, धमकाने और अश्लील सामग्री भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा गायब हो गए। बुधवार को उन्हें एमपी के शिवपुरी से पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस ने विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को एक कार में पकड़ा। उन्हें गिरफ्तार कर पंजाब ले जाया गया है।

हरमीतसिंह पठानमाजरा सनौर के विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी से पहली बार विधायक बने हैं। पठानमाजरा के खिलाफ पिछले साल 1 सितंबर को पटियाला के सिविल लाइंस पुलिस थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। ज़ीरकपुर की एक महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस में केस दर्ज होने की भनक लगते ही विधायक हरमीतसिंह पठानमाजरा फरार हो गए। पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा के करनाल पहुंची थी तो पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया और गोलियां भी चलाई गईं।

पटियाला पुलिस को सूचना मिली कि विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा एमपी में हैं। वे अपने कुछ साथियों के साथ कार से कहीं जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पटियाला पुलिस सक्रिय हुई और शिवपुरी के पास से विधायक हरमीतसिंह पठानमाजरा को गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने से फरार चल रहे विधायक को दो साल पुराने रेप केस में पटियाला पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। विधायक हरमीत पठानमाजरा को ग्वालियर-शिवपुरी बायपास से गिरफ्तार किया गया है। वे अपने समर्थकों के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो से कहीं जा रहे थे। पुलिस उन्हें लेकर पटियाला चली गई है।

गिरफ्तारी के लिए पटियाला पुलिस की 5 टीमें शिवपुरी आई

विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को जब गिरफ्तार किया गया तब स्कॉर्पियो में उनके साथ तीन अन्य लोग भी सवार थे । उनकी गिरफ्तारी के लिए पटियाला पुलिस की 5 टीमें शिवपुरी आई थीं। बताया जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ भी की। पुलिस अब आरोपी विधायक को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ करने की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Mar 2026 01:58 pm

Published on:

25 Mar 2026 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / रेप केस में फंसे पंजाब के विधायक गिरफ्तार, पुलिस ने एमपी से पकड़ा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी क्वार्टर में मिला रेलवे कर्मचारी का शव, सिर पर चोट के निशान

shivpuri
शिवपुरी

घर-घर सीवर कनेक्शन के लिए नपा ने भेजा 16.86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

शिवपुरी

MP News- बिजली कनेक्शन के लिए किसानों से मांग रहे रिश्वत, 20 हजार लेते रंगे हाथों दबोचा, जेई फरार

Gwalior EOW arrests operator in Shivpuri for accepting a bribe
शिवपुरी

शादी में आ रही दुल्हन की कार का एक्सीडेंट, दुल्हन और जीजा की मौत

shivpuri
शिवपुरी

MP में विधायक की शिकायत पर शिक्षक सस्पेंड, गैस सिलेंडर को लेकर पीएम मोदी पर की थी मिमिक्री

shivpuri news
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.