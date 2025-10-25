Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी में बड़ा घोटाला, कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष भी फंसी

Shivpuri- मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शहर की नगर पालिका में यह गड़बड़ी हुई।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

deepak deewan

Oct 25, 2025

Shivpuri Municipal Council President also implicated along with officials in major scam

Shivpuri Municipal Council President also implicated along with officials in major scam

Shivpuri- मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शहर की नगर पालिका में यह गड़बड़ी हुई। नगरपालिका परिषद के कुछेक पार्षदों ने ही लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। पार्षदों ने मामले की जिला प्रशासन को शिकायत की जिसमें नगरपालिका के कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष भी फंसी नजर आ रहीं हैं। शिकायतकर्ता पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर नगर पालिका के घोटाले की शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने जांच शुरु कर दी है।

पार्षदों ने अपनी शिकायत में नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, तत्कालीन सीएमओ व इंजीनियरों द्वारा मिलकर घोटाला करने का आरोप लगाया है। शहरी क्षेत्र में रोड रेस्टोरेशन के नाम पर यह घोटाला किया गया। इस घोटाले में नगर पालिका अध्यक्ष के पति के भी शामिल होने की भी बात कही।

घोटाले के नाम पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला गया है। पार्षदों का आरोप है कि नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा के वार्ड नंबर 25 व वार्ड नंबर 17 में कुल मिलाकर करीब 25 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है।

नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति और सीएमओ के संरक्षण में यह गड़बड़ी की गई। काम किए बिना ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया।

अपर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन

पार्षदों ने अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला को शिकायत करते हुए जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की। अपर कलेक्टर शुक्ला ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को जांच सौंप भी दी।

पार्षदों ने शिकायत में कहा कि नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा वार्ड नंबर 25 की पार्षद भी हैं। सन 2023 में यहां मुक्तिधाम गेट से अंदर तक डामरीकरण का काम किया गया था। रोड पर डामर की एक ही परत डाली गई। यहां 10 लाख रुपए का घोटाला किया गया। वार्ड नंबर 17 में फर्जीवाड़ा कर 18 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

ये भी पढ़ें

एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को 5700 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ट्वीट
भोपाल
CM Mohan Yadav's gift of Rs 5700 crore to MP employees

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 08:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में बड़ा घोटाला, कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष भी फंसी

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो घंटे की बारिश बनी किसानों की मुसीबत, काटकर खेत में सूखने रखी फसलें भीगने से बर्बाद

Badarwas Farmers
शिवपुरी

एमपी में विधायक के भाई को 40 लाख की चपत लगाई, 35 तोले सोने और चांदी के जेवर ले गए चोर

40 lakh rupees stolen from the house of Kolaras MLA Mahendra Yadav's brother
शिवपुरी

एमपी में यहां रास्ते पर लेट जाते हैं लोग, ऊपर से दौड़ती हैं गायें, अजब-गजब है परम्परा

Strange Tradition
शिवपुरी

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

mp news jyotiraditya scindia
शिवपुरी

मगरमच्छ से मोटी हो गई सिंधिया की चमड़ी, पटवारी का केंद्रीय मंत्री पर जोरदार हमला

Jitu Patwari said Scindia's skin has become thicker than a crocodile
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.