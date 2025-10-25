एमपी में बड़ा घोटाला, कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष भी फंसी

Shivpuri- मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शहर की नगर पालिका में यह गड़बड़ी हुई। नगरपालिका परिषद के कुछेक पार्षदों ने ही लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया है। पार्षदों ने मामले की जिला प्रशासन को शिकायत की जिसमें नगरपालिका के कई अधिकारियों के साथ नपा अध्यक्ष भी फंसी नजर आ रहीं हैं। शिकायतकर्ता पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर नगर पालिका के घोटाले की शिकायत प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने जांच शुरु कर दी है।