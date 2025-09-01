एमपी में पुलिस अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया कि तुरंत करना पड़ा सस्पेंड

MP Police- एमपी में एक पुलिस अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया कि उसे तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। प्रदेश के शिवपुरी जिले मे यह घटना हुई। यहां एक पुलिस अधिकारी साका जेल से फरार…गीत पर झूमते नजर आए। एक युवती ने मोबाइल पर इसकी रील बनाई। खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी के साथ इलाके का एक गुंडा भी नाच रहा था। पुलिस अधिकारी का गुंडे के साथ नाचने का वीडियो वायरल हो गया। इस पर जिले के एसपी ने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया।