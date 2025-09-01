एमपी में पुलिस अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया कि तुरंत करना पड़ा सस्पेंड

MP Police- एमपी में एक पुलिस अफसर का ऐसा वीडियो सामने आया कि उसे तुरंत सस्पेंड करना पड़ा। प्रदेश के शिवपुरी जिले मे यह घटना हुई। यहां एक पुलिस अधिकारी साका जेल से फरार…गीत पर झूमते नजर आए। एक युवती ने मोबाइल पर इसकी रील बनाई। खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी के साथ इलाके का एक गुंडा भी नाच रहा था। पुलिस अधिकारी का गुंडे के साथ नाचने का वीडियो वायरल हो गया। इस पर जिले के एसपी ने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया।
शिवपुरी के एसपी अमन सिंह राठौर ने भौंती थाने के सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जाट को निलंबित कर दिया है। सब इंस्पेक्टर की एक गुंडे के साथ नाचते हुए बनी रील सोशल मीडिया पर अपलोड हुई। एक युवती के इंस्टाग्राम एकाउंट से वीडियो शेयर किया गया जिसे देख एसपी ने सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जाट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए।
वीडियो में एसआई जितेंद्र जाट 'साका जेल से फरार, पीछे घूमे पीसीआर…' गीत पर झूम रहे हैं। उनके साथ सॉलिड उर्फ रोहित परिहार नामक गुंडा भी थिरक रहा है जिसका भौंती थाने की गुंडा सूची में नाम है। उस पर अनेक आपराधिक केस दर्ज हैं। दोनों के सामने एक बियर भी रखी है।
एसआई जितेंद्र जाट का आपराधिक पृष्ठभूमि के युवक के साथ डांस का वीडियो जिलेभर में तेजी से वायरल हो रहा है। इसे प्रथम दृष्टया अमर्यादित और सेवा नियमों के खिलाफ आचरण बताते हुए एसआई को निलंबित किया गया है। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इधर एसआई जितेंद्र जाट कहा है कि जन्माष्टमी पर यह वीडियो बनाया। युवती उन्हें राखी बांधने घर आई थी।