स्वदेशी के प्रति जागरूकता का अजब संदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी निकले गौरव तिवारी

Awareness Towards Swadeshi : कश्मीर से कन्या कुमारी तक स्वदेशी के प्रति जागरूकता अभियान की मुहिम को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए पांच माह की यात्रा पर निकले गौरव तिवारी हालही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास पहुंचे। अलग-अलग वर्गो के बीच पहुंचकर उन्हें स्वदेशी के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाए गौरव त्यागी अपनी टीम के साथ 26 जून को काश्मीर की लाल चौक से यात्रा की शुरुआत की, जो पांच माह का सफर पूरा कर कन्या कुमारी पहुंचेगी।