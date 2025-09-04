स्वदेशी के प्रति जागरूकता का अजब संदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी निकले गौरव तिवारी

संजीव जाट की रिपोर्ट
Awareness Towards Swadeshi : कश्मीर से कन्या कुमारी तक स्वदेशी के प्रति जागरूकता अभियान की मुहिम को लेकर लोगों को जागरुक करने के लिए पांच माह की यात्रा पर निकले गौरव तिवारी हालही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बदरवास पहुंचे। अलग-अलग वर्गो के बीच पहुंचकर उन्हें स्वदेशी के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाए गौरव त्यागी अपनी टीम के साथ 26 जून को काश्मीर की लाल चौक से यात्रा की शुरुआत की, जो पांच माह का सफर पूरा कर कन्या कुमारी पहुंचेगी।
इसी यात्रा के दौरान जिन भी राज्यों के जिले पड़ते गए गौरव वहां अपनी यात्रा को विश्राम देकर न सिर्फ रुके, बल्कि उक्त क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर उन्हे स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। इसी के साथ वो किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि, जैबिक खेती से फल, सब्जियों का उत्पादन कर उनका विक्रय करें, ताकि उन्हें गृहण करने से लोगों की सेहच प्रभावित न हो।
गुरुवार को जागरुकता अभियान से जुड़ी ये विशेष यात्रा बदरवास पहुंची, जहां पत्रिका संवाददाता द्वारा गौरव तिवारी से कई अहम बिंदुओं पर खास बातचीत करते हुए योजना के उद्देश्य के बारे में जाना। गौरव ने भी बड़ी सरलता से उसके जवाब दिए। किसानों से और स्कूली छात्र-छात्राओं और उनके पालकों से संवाद किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।