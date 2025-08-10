MP के इस शहर में फिर गैस लीक, दहशत में लोग, Think Gas पर उठे सवाल

Think Gas Pipeline leak:शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर टोंगरा मार्ग पर एक ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान के आगे गैस जैसी दुर्गंध आई और बाद में उसने बार-बार आग लग रही थी और बुझ रही थी। उसी जगह से होकर गैस लाइन गई है। मामले की सूचना पर से मौके पर कंपनी के लोग जांच पड़ताल के लिए आ गए। कंपनी के लोगों का कहना था कि जिस जगह गैस निकल रही है. वहां पर तो लाइन नहीं है। लाइन दूसरी साइड़ है और हम पूरे मामले को देख रहे है। इधर क्षेत्र के लोगों में इस घटना को लेकर दहशत बनी हुई है। (MP News)