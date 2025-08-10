10 अगस्त 2025,

शिवपुरी

MP के इस शहर में फिर गैस लीक, दहशत में लोग, Think Gas पर उठे सवाल

MP News: मध्य प्रदेश के फतेहपुर क्षेत्र में गैस जैसी दुर्गंध और आग की घटना से दहशत। 2023 में हुए ब्लास्ट में 4 मौतों के बाद फिर थिंक गैस पर सवाल।

शिवपुरी

Akash Dewani

Aug 10, 2025

Think Gas Pipeline leak fatehpur area created fear among people shivpuri mp news
Think Gas Pipeline leak fatehpur area created fear among people shivpuri (फोटो-सोशल मीडिया)

Think Gas Pipeline leak:शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में शनिवार दोपहर टोंगरा मार्ग पर एक ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान के आगे गैस जैसी दुर्गंध आई और बाद में उसने बार-बार आग लग रही थी और बुझ रही थी। उसी जगह से होकर गैस लाइन गई है। मामले की सूचना पर से मौके पर कंपनी के लोग जांच पड़ताल के लिए आ गए। कंपनी के लोगों का कहना था कि जिस जगह गैस निकल रही है. वहां पर तो लाइन नहीं है। लाइन दूसरी साइड़ है और हम पूरे मामले को देख रहे है। इधर क्षेत्र के लोगों में इस घटना को लेकर दहशत बनी हुई है। (MP News)

2023 में चार लोगों की हुई थी मौत

जानकारी के 29 जून 2023 को फतेहपुर क्षेत्र में ही एक मकान में शाम के समय ब्लॉस्ट हुआ था। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से आग में झुलसे थे और बाद में एक-एक करके 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से कंपनी ने कुछ महीनों के लिए यह काम बंद कर दिया था। वहीं पुलिस ने 4 लोगों की मौत के मामले में थिंक गैस के कर्ताधर्ताओं पर मामला भी दर्ज कर लिया था। उस घटनाक्रम का पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया और अब फिर शहर में उसी क्षेत्र में गैस रिसाव की घटना सामने आ रही है। (MP News)

थिंक गैस नहीं बरत रहा सावधानी

कुल मिलाकर लगातार हो रही घटनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिवपुरी शहर में थिंक गैस का काम या तो सही तरह से नहीं हो रहा या फिर सावधानी नहीं बरती जा रही है। ऐसे में लोग काफी डरे हुए माहौल में जी रहे है। बड़ी बात यह है कि जब 4लोगों की मौत की घटना हुई थी, उस समय भी गैस कंपनी ने इसे अपनी लापरवाही से हुई घटना नहीं माना था, जबकि कोतवाली में गैस कंपनी के कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया गया था। (MP News)

Published on:

10 Aug 2025 02:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / MP के इस शहर में फिर गैस लीक, दहशत में लोग, Think Gas पर उठे सवाल

