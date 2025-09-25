Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

मुआवजा न मिलने पर किसानों ने ठेकेदार पर बरसाए पत्थर, प्रशासन और ग्रामीण आमने-सामने

MP News: उर नदी परियोजना के ठेकेदार पर किसानों ने मुआवजा न मिलने पर पथराव किया। ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस भी पथराव किया।

शिवपुरी

Akash Dewani

Sep 25, 2025

Ur river project farmers protest stone pelting compensation issue mp news
Ur river project farmers protest stone pelting compensation issue (फोटो- सोशल मीडिया)

Ur River Project:शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के बामौरकलां थाना अंतर्गत ग्राम दिदावली में बुधवार को उर नदी परियोजना के तहत नहर का काम कर रहे ठेकेदार व उसके कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने को लेकर पथराव (stone pelting) कर दिया। घटना के दौरान काम कर रहे लोग मौके से भाग गए।

इधर एसडीएम से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर लोगों को समझाने पहुंचे तो उन्होने किसी की कोई बात नहीं सुनी और जल सत्याग्रह करने लगे। किसानों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक काम नहीं होने देंगे। इधर काम कर रहे लोगों पर पथराव व अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने कुछ नामदर्ज व 15 अज्ञात लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। (MP News)

ये है पूरा मामला, इस लिए ग्रामीण कर रहे विरोध

जानकारी के मुताबिक, 2200 करोड़ रुपए की वृहद् उर नदी सिंचाई परियोजना में बुधवार को एक बार फिर प्रशासन और किसान आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां किसान मुआवजे से लेकर चल रहे नहर के कार्य में भ्रष्टाचार व अधिकारियों की मनमानी को लेकर जानकारी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की वृहद् उर नदी सिंचाई परियोजना में बुधवार को एक बार फिर प्रशासन और किसान आमने सामने आ गए।

एक तरफ जहां किसान मुआवजे से लेकर चल रहे नहर के कार्य में भ्रष्टाचार व अधिकारियों की मनमानी को लेकर नहर के पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों नै उनकी मांगों को खारिज करते हुए में उन पर पुलिस प्रकरण दर्ज करा दिया। बुधवार सुबह उर नदी बांध के नीचे बसे गांव दिदावनी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डैम के नीचे गेट के पास भरे पानी खड़े होकर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में महिला, बच्चे और बूढे सभी शामिल रहे। (MP News)

किसानों ने निर्माण कार्य में किया भ्रष्टाचार का खुलासा

किसानों की मांग थी कि नहर के निर्माण कार्य में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दिदावनी के ऊपर से जो नहर निकाली जा रही है, उसमें बेहद घटिया काम हो रहा। किसान दयाराम लोधी, अजब सिंह यादव, जितेंद्र लोधी, राजेंद्र सिंह बुंदेला, गजराम यादव, सोहन सिंह यादव, छोटे राजा बुंदेला, लक्ष्मण सिंह परमार, पप्पू पाल, संतोष पाल, शिवलाल रजक, चंदन रजक आदि किसानों ने बताया कि नहर निकालने के फेर में हमारे जो मकान तोड़े गए है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है और बस्ती के बीच से नहर निकल रही है। आधे मकान का है।

मुआवजा दे रहे है और आधे का नहीं। जब हम प्रशासन से अपने मुआवजे की बात करते हैं तो वह पुलिस को लाकर हमें धमकाते किसानों ने कहा कि जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता तब तक हम पानी में रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के क्रम में बुधवार को प्रशासन के जाते ही एक ग्रामीण दयाराम लोधी ने बांध के ऊपर से छलांग लगा दी, हालांकि ग्रामीणों ने उसे बचा लिया, लेकिन ग्रामीण अपनी बात के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। (MP News)

पथराव करने पर इन पर मामला दर्ज

बामौरकलां पुलिस ने नहर का काम कर रहे ठेकेदार व उनके कर्मचारियों पर पथराव कर धक्कामुक्की करने के मामले में उर नदी परियोजना के प्रबंधक ब्रजलाल अहिरवार की शिकायत पर सियाराम यादव, जण्डेल सिंह, गिरवर यादव, अंशुल यादव, सुखनंदन, सोहन सिंह, चिंटू लाल पाल, अजब सिंह व सुदामा प्रसाद सहित 15 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। (MP News)

पूरा गांव मुआवजा चाहता है, जो संभव नहीं

हम मौके पर किसानों को समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पथराव वाली घटना पहले हो गई थी। हमने भी लोगों को समझाने की कोशिश की थी. लेकिन वह माने नहीं है। मुआवजा तो जिनको मिलना था, उनको दे चुके है। पूरा गांव मुआवजा चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। - ममता शाक्य, एसडीएम, पिछोर

Published on:

25 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / मुआवजा न मिलने पर किसानों ने ठेकेदार पर बरसाए पत्थर, प्रशासन और ग्रामीण आमने-सामने

