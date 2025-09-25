45 हजार बीघा भूमि और 17 गांवों का मिट जाएगा नामोनिशान, बड़े बांध से खत्म हो रही खेती की जमीन

परियोजना के तहत दो बांध बनना है। एक बांध कुंभराज वृहद परियोजना के तहत दीतलवाड़ा के पास और दूसरा चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के घाटाखेड़ी में दो बांध बनना स्वीकृत हुए हैं। इन दो बांधों से 35 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। इसमे घाटाखेड़ी और दीतलवाड़ा के आसपास के 17 गांव पूरी तरह और राघौगढ़ और चांचौड़ा के आसपास के 45 और ब्यावरा और राजगढ़ के दस से 12 गांव यानी गुना के लगभग 60 और गुना और राजगढ़ मिलाकर 72 से अधिक गांवों की 45 से 50 हजार बीया के बीच सिंचित जमीन डूब क्षेत्र में चली जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए मुआवजा हेतु सरकार ने 1200 करोड़ रुपए भू-अर्जन और पुनर्वास के लिए रखे गए हैं, जो कि बहुत कम है। (mp news)