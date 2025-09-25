सड़क पर छोड़े मवेशी तो होगी FIR, मिनटों में होगी मालिक की पहचान

शहर में हाइवे पर हरदौल बाबा चौक, इंदौर रोड, मंडी रोड, सब्जी मंडी, स् टेडियम, छीपानेर रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, परशुराम चौक सहित मुख्य बाजार की तंग गलियों में भी इनकी धमाचौकड़ी रहती है। दुकानदार रोड किनारे दूषित सामग्री फेंकते हैं। इन्हें खाने के लिए मवेशी झगड़ते हैं। जिसमें राहगीर व ग्राहक चोटिल हो जाते हैं। सब्जी मंडी के दोनों गेट पर पहले पाइप लगे थे, जिससे पशु भीतर नहीं जा पाते थे। दुकानदारों ने पाइप निकाल दिए जिससे अब वे भीतर चले जाते हैं। (MP News)