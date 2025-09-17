पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग के बीच छह चोर गिरफ्तार, लाखों की नगदी सोने- चांदी के आभूषण हथियार बरामद

मंगलवार रात प्रभुपुर गांव के पास पुलिस और एसओजी की टीम की चोरों से आमने-सामने मुठभेड़ हुई। आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें सोनवा के बेहननपुरवा रहने वाले सलीम खान और लोनियनपुरवा के रहने वाले दद्दन घायल हुए। वहीं मौके से लालपुर महरी का मुल्ला उर्फ राजेश, बहराइच का बाहिर उर्फ रवि चौहान, गिलौला का दौलत अली और सोनवा का संतोष सोनी दबोच लिए गए।