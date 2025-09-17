पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग के बीच छह चोर गिरफ्तार, लाखों की नगदी सोने- चांदी के आभूषण हथियार बरामद

श्रावस्ती जिले की भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी और चोरी का सामान खरीदने में शामिल छह लोगों को पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में दो चोरों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने आरोपितों से 1.31 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, दो तमंचे, दो कारतूस, तीन खोखा, तीन चाकू, चार मोबाइल फोन और चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। एसपी राहुल भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिनों भिनगा क्षेत्र के गोलउतपुर, लवेदपुर और गोड़रा गांव में कई घरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं। इन मामलों में जांच के दौरान पुलिस को आरोपितों के बारे में जानकारी मिली।
मंगलवार रात प्रभुपुर गांव के पास पुलिस और एसओजी की टीम की चोरों से आमने-सामने मुठभेड़ हुई। आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें सोनवा के बेहननपुरवा रहने वाले सलीम खान और लोनियनपुरवा के रहने वाले दद्दन घायल हुए। वहीं मौके से लालपुर महरी का मुल्ला उर्फ राजेश, बहराइच का बाहिर उर्फ रवि चौहान, गिलौला का दौलत अली और सोनवा का संतोष सोनी दबोच लिए गए।
सलीम खान पर श्रावस्ती जिले में 24 और दद्दन पर बहराइच व श्रावस्ती के थानों में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में गोंडा, मैसर और बहराइच के कुछ और लोगों के नाम चोरी में शामिल होने के रूप में सामने आए हैं।
बरामद सामान में चांदी की पायल, पायजेब, गुजहा, करधन, अंगूठियां, सिक्के, नथिया, कान कील, फूल परात और सोने के गहने शामिल हैं।