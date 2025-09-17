Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्रावस्ती

पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग के बीच छह चोर गिरफ्तार, लाखों की नगदी सोने- चांदी के आभूषण हथियार बरामद

श्रावस्ती जिले में भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की चोरों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से दो आरोपित घायल हुए। छह लोगों को गिरफ्तार कर 1.31 लाख नकद, जेवर, तमंचा और बाइक बरामद हुई।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Sep 17, 2025

Shravasti-news
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एसपी पकड़े गए चोर फोटो सोर्स मीडिया सेल

श्रावस्ती जिले की भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी और चोरी का सामान खरीदने में शामिल छह लोगों को पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलीबारी में दो चोरों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने आरोपितों से 1.31 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, दो तमंचे, दो कारतूस, तीन खोखा, तीन चाकू, चार मोबाइल फोन और चार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। एसपी राहुल भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिनों भिनगा क्षेत्र के गोलउतपुर, लवेदपुर और गोड़रा गांव में कई घरों में चोरी की घटनाएं हुई थीं। इन मामलों में जांच के दौरान पुलिस को आरोपितों के बारे में जानकारी मिली।

ये भी पढ़ें

आधी रात छत पर चढ़कर कर रहे थे चोरी, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा
गोंडा
Gonda

पुलिस की गोली से दो बदमाश घायल

मंगलवार रात प्रभुपुर गांव के पास पुलिस और एसओजी की टीम की चोरों से आमने-सामने मुठभेड़ हुई। आरोपितों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें सोनवा के बेहननपुरवा रहने वाले सलीम खान और लोनियनपुरवा के रहने वाले दद्दन घायल हुए। वहीं मौके से लालपुर महरी का मुल्ला उर्फ राजेश, बहराइच का बाहिर उर्फ रवि चौहान, गिलौला का दौलत अली और सोनवा का संतोष सोनी दबोच लिए गए।

सलीम पर 24 तो दद्दन पर 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज

सलीम खान पर श्रावस्ती जिले में 24 और दद्दन पर बहराइच व श्रावस्ती के थानों में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में गोंडा, मैसर और बहराइच के कुछ और लोगों के नाम चोरी में शामिल होने के रूप में सामने आए हैं।
बरामद सामान में चांदी की पायल, पायजेब, गुजहा, करधन, अंगूठियां, सिक्के, नथिया, कान कील, फूल परात और सोने के गहने शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / पुलिस का बड़ा एक्शन, फायरिंग के बीच छह चोर गिरफ्तार, लाखों की नगदी सोने- चांदी के आभूषण हथियार बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.