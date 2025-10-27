इलाज में लापरवाही पर बवाल, CMO ने डाक्टर समेत तीन स्वास्थ्यकर्मी हटाए, अधीक्षक पर लटकी कार्रवाई की तलवार

इस संबंध में श्रावस्ती के सीएमओ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जब उन्हें घटना की जानकारी हुई तो जांच कराया। जिसमें जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी थी। उनकी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। जांच रिपोर्ट आने के बाद हमने उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को वहां से हटा दिया है। जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दूसरी बात यहां है कि वहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का भी व्यवहार ठीक नहीं है। उनकी भी जांच कराई जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।