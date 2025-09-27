यूपी में इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक, सीएम योगी ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

श्रावस्ती : नवरात्रि की धूम के बाद उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। मंगलवार, 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रावस्ती में इसकी औपचारिक घोषणा की, साथ ही जयंती पर भव्य आयोजनों का खाका भी खींचा। रामायण के महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि को समर्पित यह दिन अब न केवल धार्मिक महत्व का होगा, बल्कि आराम और उत्सव का भी।
इस छुट्टी के तहत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, जहां स्टूडेंट्स को होमवर्क-फ्री दिन मिलेगा। बैंक और फाइनेंशियल संस्थानों में भी कोई कामकाज नहीं होगा, इसलिए जरूरी कैश पहले ही निकाल लें। सरकारी दफ्तरों में पूरे दिन अवकाश रहेगा, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को पड़ रही है, और यही कारण है कि सीएम ने इसे राज्यव्यापी अवकाश का दर्जा दिया।
श्रावस्ती के ऐतिहासिक माहौल में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, '7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती पर प्रदेश में छुट्टी रहेगी। हर देव मंदिर में रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाएगा।' उन्होंने श्रावस्ती को भारत की प्राचीन आर्थिक राजधानी के रूप में याद किया, जो बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल भी रहा है। योगी जी ने जोर देकर कहा कि इस जगह का गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरित करता है, और अब हम इसे आधुनिक विकास की राह पर ले जा रहे हैं। जयंती पर हर जिले में रामायण पाठ, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाल्मीकि समुदाय के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित होंगे। सीएम ने अपील की कि यह दिन समानता और न्याय का प्रतीक बने, ठीक वाल्मीकि जी के रामायण की तरह।
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने श्रावस्ती में 510 करोड़ रुपये की 54 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें सड़कें, ब्रिज, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ नए स्कूल, अस्पताल और मेडिकल यूनिट्स शामिल हैं। साथ ही, रोजगार-उन्मुख योजनाएं भी हैं जो क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने में मदद करेंगी। योगी जी ने कहा, 'श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरित करता है। हम इसे विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।'