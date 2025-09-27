यूपी में इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और बैंक, सीएम योगी ने किया सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

श्रावस्ती के ऐतिहासिक माहौल में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, '7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की जयंती पर प्रदेश में छुट्टी रहेगी। हर देव मंदिर में रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाएगा।' उन्होंने श्रावस्ती को भारत की प्राचीन आर्थिक राजधानी के रूप में याद किया, जो बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल भी रहा है। योगी जी ने जोर देकर कहा कि इस जगह का गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरित करता है, और अब हम इसे आधुनिक विकास की राह पर ले जा रहे हैं। जयंती पर हर जिले में रामायण पाठ, भजन-कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वाल्मीकि समुदाय के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित होंगे। सीएम ने अपील की कि यह दिन समानता और न्याय का प्रतीक बने, ठीक वाल्मीकि जी के रामायण की तरह।