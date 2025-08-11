Shravasti Accident: श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्राली बाइक की आमने-सामने की टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दो घायल

Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले में सोमवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में मासूम समेत चार लोगों की मौत हो गई है। जबकि ट्रैक्टर चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है।
Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतू गांव के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में मासूम समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली से जुड़ी कंक्रीट मिक्सर बाइक सवार परिवार को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में मां-बाप और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा बच्चा और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे। रहमतू गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार परिवार सड़क पर गिर पड़ा। जिसके बाद ट्रैक्टर ने सभी को कुचल डाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर भी पलट गया। जिससे चालक को गंभीर चोटें आईं।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पति-पत्नी समेत दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक मासूम और ट्रैक्टर चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, ट्रैक्टर की गति अत्यधिक तेज थी, जिससे वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा। इस हृदयविदारक हादसे ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है।
पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुर के रहने वाले थे। रक्षाबंधन पर्व पर घर आए थे। अपने बहन को बाइक से छोड़ने जा रहे थे। हरदत नगर गिरंट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से एक्सीडेंट हो गया है इस दुर्घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी मृतकों की बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है।
यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है।