Shravasti Accident: श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्राली बाइक की आमने-सामने की टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दो घायल

Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतू गांव के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में मासूम समेत चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली से जुड़ी कंक्रीट मिक्सर बाइक सवार परिवार को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में मां-बाप और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा बच्चा और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे। रहमतू गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार परिवार सड़क पर गिर पड़ा। जिसके बाद ट्रैक्टर ने सभी को कुचल डाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर भी पलट गया। जिससे चालक को गंभीर चोटें आईं।