श्रावस्ती

सौतेली मां की करतूत 10 दिन पहले दिल्ली से घर लेकर आई, फिर बेरहमी से हत्या कर खेत में फेंका शव

एक सौतेली मां की करतूत ने सबके दिल को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली से घर लाने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं। उसने सबको हिला कर रख दिया।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Aug 31, 2025

Shravasti-news
पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती फोटो सोर्स ट्यूटर

श्रावस्ती जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सात साल के मासूम दीपक की लाश गांव के पास चरी के खेत में मिली। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई। उसने सभी को झकझोर दिया।

श्रावस्ती जिले में मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां अर्चना ने ही की थी। उसने पहले बच्चे को कमरे में बंद किया, फिर गर्म चिमटे से दागते हुए उसकी जान ले ली। इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि दीपक लापता है।
गांव वालों ने तलाश शुरू की तो कुछ ही देर बाद खेत में बच्चे का शव बरामद हुआ। शरीर पर जले के गंभीर निशान देखकर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। मौके पर इकौना सीओ भरतलाल, थानाध्यक्ष शम्भू सिंह और फॉरेंसिक टीम पहुंची। जांच में खुलासा हुआ कि घटना की जिम्मेदार खुद सौतेली मां ही है।

प्रेम विवाह में हुई थी दूसरी शादी

परिवारिक पृष्ठभूमि भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक दीपक की असली मां उसे बहुत छोटे में छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसके पिता राजकुमार दूबे ने वर्ष 2019 में अर्चना से प्रेम विवाह किया। अर्चना लंबे समय से पति और बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही थी। करीब दस दिन पहले ही वह दीपक को लेकर गांव आई थी। जबकि उसका पति दिल्ली में ही था। शनिवार को उसने योजना बनाकर अपनी सास को दवा लेने बाजार भेजा। उसी दौरान वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी अर्चना को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। अब तक हत्या की असली वजह साफ नहीं हो पाई है।

31 Aug 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / सौतेली मां की करतूत 10 दिन पहले दिल्ली से घर लेकर आई, फिर बेरहमी से हत्या कर खेत में फेंका शव

