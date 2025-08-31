सौतेली मां की करतूत 10 दिन पहले दिल्ली से घर लेकर आई, फिर बेरहमी से हत्या कर खेत में फेंका शव

परिवारिक पृष्ठभूमि भी कम चौंकाने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक दीपक की असली मां उसे बहुत छोटे में छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसके पिता राजकुमार दूबे ने वर्ष 2019 में अर्चना से प्रेम विवाह किया। अर्चना लंबे समय से पति और बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही थी। करीब दस दिन पहले ही वह दीपक को लेकर गांव आई थी। जबकि उसका पति दिल्ली में ही था। शनिवार को उसने योजना बनाकर अपनी सास को दवा लेने बाजार भेजा। उसी दौरान वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी अर्चना को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। अब तक हत्या की असली वजह साफ नहीं हो पाई है।