श्रावस्ती

UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में कई सिस्टम एक्टिव, 11, 12, 13, 14,15 इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में कई नए सिस्टम एक साथ एक्टिव होने से मानसून के एक बार फिर रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर लगातार 5 दिनों तक यूपी के इन संभाग में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Weather update
भारी बारिश की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

UP Weather Update: यूपी में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बीते कई दिनों से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 11 अगस्त भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मंगलवार से मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिम दोनों संभागों में फिर से झमाझम बारिश होगी।

UP Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी यूपी में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

इस दिन से फिर सक्रिय हो रहा मानसून

मंगलवार को यानी 12, 13, 14, 15, अगस्त को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पश्चिमी यूपी को 12 अगस्त ग्रीन जोन में रखा गया है। मतलब कोई भी चेतावनी नहीं जारी की गई है। जबकि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाएं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

Aaj ka mausum: इन जिलों में 11, 12, 13, 14, 15 भारी बारिश का अनुमान

यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर में आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इसके साथ ही महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सहित आसपास के इलाके शामिल हैं।

अगले 24 घंटों में बढ़ेगी गर्मी

प्रदेश के बाकी हिस्सों में एक या दो जगहों पर आज गरज-चमक के साथ बारिश की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से यहां वज्रपात या किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। बारिश कम होने की वजह से अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद किसी तरह बदलाव नहीं होगा।

इन जिलों में 13,14,15 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट

आगरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं संलग्न इलाकों में।

Updated on:

11 Aug 2025 11:05 am

Published on:

11 Aug 2025 09:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में कई सिस्टम एक्टिव, 11, 12, 13, 14,15 इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

