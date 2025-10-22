Patrika LogoSwitch to English

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में चाकूबाजी, तीन घायल…एक की पेट से बाहर निकली आंत, मची रही अफरा तफरी

शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ाकूल तिराहे के पास मंगलवार की रात शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ाकूल तिराहे के पास जुआ खेलने से मना करने पर मनबढ़ ने चार लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

2 min read

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Oct 22, 2025

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सिद्धार्थनगर जिले में चाकूबाजी

जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में जुआ खेलने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। घर से चाकू लेकर निकले आरोपी ने चार लोगों को मारकर घायल कर दिया, घायलों में एक युवक की हालत गंभीर है। चाकूबाजी में घायल हुए पीड़ितों का उपचार सीएचसी पर चल रहा है। पुलिस ने मोहित गुप्ता, भोला गुप्ता व विनोद गुप्ता पुत्र शंकर गुप्ता निवासी संत रविदास नगर को मौके पर गिरफ्तार कर लिया।

जुआ खेलने से मना करने पर मनबढ़ ने चार लोगों को मारा चाकू

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात लगभग नौ बजे नगर पंचायत शोहरतगढ़ संत रविदास नगर वार्ड में कुछ युवक दिनेश गौड़ के घर के सामने जुआ खेल रहे थे और नशे में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। जब दिनेश गौड़ ने मना किया तब मनबढ़ उसी से भीड़ गए। मुहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह सभी को अलग किया, थोड़ी देर बाद मोहित गुप्ता घर से चाकू लेकर आया और दिनेश के पेट में घोप दिया। भाई को चाकू मारता देख दिनेश के पिता गोपाल व भाई सुरेश व अवधेश दौड़े तो उन सबको भी चाकू से मारकर घायल कर दिया।

चाकूबाजी में घायल दिनेश की पेट से बाहर निकली आंत, स्थित नाजुक

दिनेश की हालत गंभीर हो गई, चाकू के वार से उसकी आंत ही पेट के बाहर निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और क्षेत्र के लोगों जल्द ही घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मोहित गुप्ता, भोला गुप्ता व विनोद गुप्ता पुत्र शंकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिनेश के पेट में लगे चाकू को बाहर निकाल सीएचसी ले गई हालत गम्भीर देख चिकित्सक ने एम्बुलेंस से माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज भेज दिया, डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देख दिनेश को एम्बुलेंस से गोरखपुर मेडिकल कालेज भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल दिनेश का उपचार गोरखपुर मेडिकल कालेज में चल रहा है। तीन युवक को हिरासत में लिया गया है।

Published on:

22 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / सिद्धार्थनगर में चाकूबाजी, तीन घायल…एक की पेट से बाहर निकली आंत, मची रही अफरा तफरी

