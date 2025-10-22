सिद्धार्थनगर में चाकूबाजी, तीन घायल…एक की पेट से बाहर निकली आंत, मची रही अफरा तफरी

दिनेश की हालत गंभीर हो गई, चाकू के वार से उसकी आंत ही पेट के बाहर निकल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और क्षेत्र के लोगों जल्द ही घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मोहित गुप्ता, भोला गुप्ता व विनोद गुप्ता पुत्र शंकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दिनेश के पेट में लगे चाकू को बाहर निकाल सीएचसी ले गई हालत गम्भीर देख चिकित्सक ने एम्बुलेंस से माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज भेज दिया, डॉक्टरों ने नाजुक स्थिति देख दिनेश को एम्बुलेंस से गोरखपुर मेडिकल कालेज भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल दिनेश का उपचार गोरखपुर मेडिकल कालेज में चल रहा है। तीन युवक को हिरासत में लिया गया है।