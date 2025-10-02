Patrika LogoSwitch to English

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में नवमी की रात मेले में हुआ बवाल, मनबढ़ों ने पिता-पुत्र को पीटा…व्यापारियों में रोष

सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में बुधवार की रात दुर्गा पूजा मेले में लड़की छेड़ने लेकर युवकों के दो गुटों में बवाल हो गया, बीच बचाव करने पहुंचे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read

सिद्धार्थनगर

image

anoop shukla

Oct 02, 2025

Up news, sidharthnagar

फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, दुर्गा मेला में मारपीट , पिता पुत्र घायल

सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार की रात शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के गड़ाकूल कस्बे में दुर्गा पूजा मेले का का उत्साह तब ठंडा हो गया जब वहां युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई। इस हमले में व्यापारी विष्णु जयसवाल और उनके पिता मुरारी जयसवाल घायल हो गए। अचानक हुए बवाल से मेला अफरा-तफरी मच गई।

युवकों के दो गुटों में हुआ विवाद, व्यापारी पिता-पुत्र घायल

जानकारी के मुताबिक बुढ़ानिया पकड़ी निवासी गणेश चौधरी अपने एक साथी के साथ गड़ाकूल मेला घूमने आया था। भीड़ में उसने किसी लड़की के साथ गलत हरकत की जिस पर गड़ाकूल के दो युवकों ने उसे रोका। इसी बात पर कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। झगड़ा बढ़ते-बढ़ते व्यापारी विष्णु जायसवाल की कपड़े की दुकान तक पहुंच गया। विवाद को शांत कराने आसपास के लोग भी पहुंच गए इन्हीं में विष्णु के पिता मुरारी जयसवाल भी झगड़ा शांत कराने पहुंचे, तब जाकर मामला थम गया। कुछ देर बाद गणेश चौधरी करीब पांच और साथियों को लेकर वापस आया। सभी ने मिलकर विष्णु और उनके पिता पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग किसी तरह बचा कर उन्हें सुरक्षित निकालकर दुकान में ले गए।

पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी फुटेज से हो रही है पहचान

पीड़ित विष्णु जयसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गणेश चौधरी ने पहले अकेले विवाद किया और फिर साथियों को बुलाकर उनकी दुकान पर हमला करवा दिया। उनका कहना है कि इस दौरान पिता भी घायल हुए ,घटना के बाद कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Oct 2025 03:07 pm

Published on: 02 Oct 2025 03:07 pm
Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / सिद्धार्थनगर में नवमी की रात मेले में हुआ बवाल, मनबढ़ों ने पिता-पुत्र को पीटा…व्यापारियों में रोष

