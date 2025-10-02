सिद्धार्थनगर में नवमी की रात मेले में हुआ बवाल, मनबढ़ों ने पिता-पुत्र को पीटा…व्यापारियों में रोष

जानकारी के मुताबिक बुढ़ानिया पकड़ी निवासी गणेश चौधरी अपने एक साथी के साथ गड़ाकूल मेला घूमने आया था। भीड़ में उसने किसी लड़की के साथ गलत हरकत की जिस पर गड़ाकूल के दो युवकों ने उसे रोका। इसी बात पर कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। झगड़ा बढ़ते-बढ़ते व्यापारी विष्णु जायसवाल की कपड़े की दुकान तक पहुंच गया। विवाद को शांत कराने आसपास के लोग भी पहुंच गए इन्हीं में विष्णु के पिता मुरारी जयसवाल भी झगड़ा शांत कराने पहुंचे, तब जाकर मामला थम गया। कुछ देर बाद गणेश चौधरी करीब पांच और साथियों को लेकर वापस आया। सभी ने मिलकर विष्णु और उनके पिता पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोग किसी तरह बचा कर उन्हें सुरक्षित निकालकर दुकान में ले गए।