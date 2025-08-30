सिद्धार्थनगर में ग्रामीण खुद कर रहे हैं घरों की सुरक्षा, बोले…पुलिस सो रही है, अब उन्हें जागना पड़ेगा

सिद्धार्थनगर मे 14 अगस्त को महादेवा गांव (चिल्हिया) में चार लाख के जेवरात चोरी, कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर राजा में लाखों की चोरी, इटवा क्षेत्र के चौखड़ा गांव में एक रात में 5 घरों में सेंधमारी, डुमरियागंज के मन्नीजोत और ढेबरूवा के सेवरा गांव में कई घरों में चोरी, सिर्फ तीन हफ्ते में इतनी वारदातें होना पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब तो जनता यह कहने लगीं है कि हर चोरी के बाद पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभाती है। मौके पर जाकर तफ्तीश दिखाती है लेकिन किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाती। गांवों में अब युवक खुद चौकीदारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब पुलिस सो रही है तो उनका जागना जरूरी है।