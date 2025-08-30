Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर में ग्रामीण खुद कर रहे हैं घरों की सुरक्षा, बोले…पुलिस सो रही है, अब उन्हें जागना पड़ेगा

सिद्धार्थनगर में इन दिनों चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, दर्जनों चोरी की वारदात के बाद भी पुलिस अभी सिर्फ लकीर खींचने में मस्त है, हालत यह हो गया है कि अब ग्रामीण खुद अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं।

सिद्धार्थनगर

anoop shukla

Aug 30, 2025

Up news, police, crime
फोटो सोर्स: पत्रिका, चोरी की घटनाओं से जिले में दहशत

सिद्धार्थनगर जिले में चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है हालत यह है कि बीते 21 दिनों में चोरों ने दर्जनों घरों में सेंध लगाकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, लगातार चोरी की घटनाओं से जनता में दहशत फैली हुई है। पुलिस की कहा जाए तो अभी तक एक भी घटना का खुलासा नहीं हो पाया है, अब ग्रामीण भी खुद ही रात में पहरेदारी कर रहे हैं।

दुबारा चोरी की योजना बना रहे चोर, ग्रामीणों के शोर पर भागे

शुक्रवार की बीती रात चिल्हिया थाना क्षेत्र के बेलगड़ा गांव में कुछ चोर गांव में चोरी की योजना बना रहे थे। ग्रामीणों की नजर पड़ते ही शोर मच गया, पकड़े जाने के डर से सभी चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए। इस गांव में 22 अगस्त को भी बेलगड़ा गांव में चोरों ने सेंधमारी कर करीब तीन लाख के जेवरात चोरी कर लिए थे। उस घटना से ही ग्रामीण आक्रोशित हैं, दुबारा फिर चोरों के रेकी से और गांव में तनाव है।

ये भी पढ़ें

कुशीनगर में RSS के सह संघ चालक के बेटे की नृशंस हत्या…हमलावरों ने आंखें फोड़ी, कान काटा, क्षेत्र में भारी तनाव
कुशीनगर
Up news, Kushinagar

बीते 21 दिनों में दर्जन भर से अधिक हुई चोरी की घटनाएं

सिद्धार्थनगर मे 14 अगस्त को महादेवा गांव (चिल्हिया) में चार लाख के जेवरात चोरी, कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर राजा में लाखों की चोरी, इटवा क्षेत्र के चौखड़ा गांव में एक रात में 5 घरों में सेंधमारी, डुमरियागंज के मन्नीजोत और ढेबरूवा के सेवरा गांव में कई घरों में चोरी, सिर्फ तीन हफ्ते में इतनी वारदातें होना पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब तो जनता यह कहने लगीं है कि हर चोरी के बाद पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभाती है। मौके पर जाकर तफ्तीश दिखाती है लेकिन किसी भी घटना का खुलासा नहीं कर पाती। गांवों में अब युवक खुद चौकीदारी कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब पुलिस सो रही है तो उनका जागना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

पुलिस मुठभेड़ : 27 लूटों को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार, दोनों गोली लगने से घायल, जाने
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 03:48 pm

Published on:

30 Aug 2025 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / सिद्धार्थनगर में ग्रामीण खुद कर रहे हैं घरों की सुरक्षा, बोले…पुलिस सो रही है, अब उन्हें जागना पड़ेगा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.