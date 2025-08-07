किसान के खाते में आए 10 लाख करोड़ से ज्यादा, 37 अंक की रकम देख उड़ गई नींद

सिद्धार्थनगर के एक किसान की जिंदगी में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके खाते में 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए। मंगलवार को जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो हैरान रह गया। उसके खाते में 37 अंकों की एक अविश्वसनीय संख्या दिखाई दी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि वो उसे गिन भी नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया।
किसान का नाम विनय है। वह पहले सोनीपत में काम करता था। वहीं अपना अकाउंट खुलवाया था। अब वह गांव में खेती करता है। खाते में पैसे 3 दिन पहले आए थे। विनय पांडेय मथुरानगर तेतरी गांव का है। उसके खाते में अभी भी 10 लाख करोड़ (10,01,35,60,00,00,00,00,00,01,00,23,56,00,00,09,82,024) से ज़्यादा बैलेंस दिख रहा था। विनय पांडेय ने यह खाता कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाया था। उसके खाते में यह रकम 3 अगस्त को आई थी, लेकिन उसे इसका पता 5 अगस्त को चला, जब वो किसी को पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था।
विनय ने बताया कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े अमाउंट के बावजूद बैंक की ओर से कोई सुरक्षा अलर्ट, कॉल या नोटिस नहीं मिला। खास बात ये है कि न तो बैंक ने 3 दिन तक संपर्क किया और न ही किसी जांच एजेंसी ने संज्ञान लिया।
बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया है। अब उस खाते से न पैसा निकलेगा और न ही जमा होगा। यह अभी भी रहस्य है कि यह रकम किसकी है। यह क्यों आई, यह गलती से आई या कुछ और मामला है। विनय पांडेय ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खाते में इतनी बड़ी रकम आ सकती है।