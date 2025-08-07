7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

किसान के खाते में आए 10 लाख करोड़ से ज्यादा, 37 अंक की रकम देख उड़ गई नींद

यूपी के सिद्धार्थनगर के एक युवक के बैंक खाते में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम आ गई, जिसके बाद बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया। जानें इस हैरान कर देने वाली घटना की पूरी कहानी।

सिद्धार्थनगर

Aman Pandey

Aug 07, 2025

Siddharthnagar bank account news, Indian farmer 10 lakh crore, 37 digit bank balance, Kotak Mahindra account freeze, unexpected bank balance India, huge amount in bank account, farmer receives billions in account, technical error bank, banking scam India, money laundering alert, viral bank balance news, Indian farmer viral news, Kotak Mahindra balance error, crore in bank account, farmer becomes billionaire, shocking bank news India, bank account glitch, India rural banking news, Siddharthnagar viral news
यूपी के सिद्धार्थनगर में एक किसान के बैंक खाते में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम आई है। बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया है।PC: "X"

सिद्धार्थनगर के एक किसान की जिंदगी में अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके खाते में 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आ गए। मंगलवार को जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, तो हैरान रह गया। उसके खाते में 37 अंकों की एक अविश्वसनीय संख्या दिखाई दी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि वो उसे गिन भी नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया।

जानें पूरा मामला

किसान का नाम विनय है। वह पहले सोनीपत में काम करता था। वहीं अपना अकाउंट खुलवाया था। अब वह गांव में खेती करता है। खाते में पैसे 3 दिन पहले आए थे। विनय पांडेय मथुरानगर तेतरी गांव का है। उसके खाते में अभी भी 10 लाख करोड़ (10,01,35,60,00,00,00,00,00,01,00,23,56,00,00,09,82,024) से ज़्यादा बैलेंस दिख रहा था। विनय पांडेय ने यह खाता कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाया था। उसके खाते में यह रकम 3 अगस्त को आई थी, लेकिन उसे इसका पता 5 अगस्त को चला, जब वो किसी को पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था।

ये भी पढ़ें

बंगाल के युवकों के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मिलने से हड़कंप, एजेंसियों ने घंटों की पूछताछ
वाराणसी
Up news, kashi vishwanath

3 दिन तक किसी ने नहीं लिया संज्ञान

विनय ने बताया कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े अमाउंट के बावजूद बैंक की ओर से कोई सुरक्षा अलर्ट, कॉल या नोटिस नहीं मिला। खास बात ये है कि न तो बैंक ने 3 दिन तक संपर्क किया और न ही किसी जांच एजेंसी ने संज्ञान लिया।

बैंक ने फ्रीज किया खाता

बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया है। अब उस खाते से न पैसा निकलेगा और न ही जमा होगा। यह अभी भी रहस्य है कि यह रकम किसकी है। यह क्यों आई, यह गलती से आई या कुछ और मामला है। विनय पांडेय ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खाते में इतनी बड़ी रकम आ सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / किसान के खाते में आए 10 लाख करोड़ से ज्यादा, 37 अंक की रकम देख उड़ गई नींद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.