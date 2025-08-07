किसान के खाते में आए 10 लाख करोड़ से ज्यादा, 37 अंक की रकम देख उड़ गई नींद

किसान का नाम विनय है। वह पहले सोनीपत में काम करता था। वहीं अपना अकाउंट खुलवाया था। अब वह गांव में खेती करता है। खाते में पैसे 3 दिन पहले आए थे। विनय पांडेय मथुरानगर तेतरी गांव का है। उसके खाते में अभी भी 10 लाख करोड़ (10,01,35,60,00,00,00,00,00,01,00,23,56,00,00,09,82,024) से ज़्यादा बैलेंस दिख रहा था। विनय पांडेय ने यह खाता कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाया था। उसके खाते में यह रकम 3 अगस्त को आई थी, लेकिन उसे इसका पता 5 अगस्त को चला, जब वो किसी को पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था।