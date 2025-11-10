बीच सड़क पर गैंग वार का Video Viral, दोनों तरफ फंसे रहे राहगीर और दो गुटों में जमकर हुई दे-दनादन

बीच सड़क पर गैंग वार (Photo Source- Patrika)
Gang War :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डिहुली पेट्रोल पंप के बगल से तितली ग्राम जाने वाले मार्ग पर दो गुटों के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवाओं ने बीच सड़क पर गाड़िया रोककर पहले तो रास्ता जाम किया और फिर एक दूसरे से मारपीट शुरु कर दी। घटना ने मार्ग से गुजरने वाले आम राहगीरों को दहशत में डाल दिया। इन्हीं में से कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
वहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के साथ दावा किया जा रहा है कि, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग को लेकर शुरु हुए विवाद में देखते ही देखते दो गुटों में मारपीट हुई है। फिलहाल, इसकी वास्तविकता की जानकारी अबतक नहीं हो सकी है, लेकिन इससे साफ समझ आ रहा है कि, कानून का डर यहां खासकर युवाओं के मन से उतर चुका है। यहां लोग खुद ही अपना न्याय कर रहे हैं, जो बड़ी चिंता की बात है।
शहरवासियों की मानें तो ये कोई पहली घटना नहीं, बल्कि नशे के आदी कई युवा यहां अपनी-अपनी गैंग बनाकर रातों को घूमते हैं। अकसर इन्हीं के बीच मारपीट की वारदातें सामने आती रहती हैं। ऐसी वारदातों का बड़ा कारण क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रहे मादक पदार्थ, मेडिकल नशा, गांजा, शराब यहां आसानी से बिक रही है, जिसके शिकार ये युवा हो रहे हैं और फिर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आमजन का सवाल है कि, क्या शहर की पुलिस नशे के साथ साथ शहर में रंगदारी दिखाते ऐसे युवाओं पर लगाम लगा पाएगी?
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग