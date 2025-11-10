बीच सड़क पर गैंग वार का Video Viral, दोनों तरफ फंसे रहे राहगीर और दो गुटों में जमकर हुई दे-दनादन

Gang War :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमिलिया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत डिहुली पेट्रोल पंप के बगल से तितली ग्राम जाने वाले मार्ग पर दो गुटों के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवाओं ने बीच सड़क पर गाड़िया रोककर पहले तो रास्ता जाम किया और फिर एक दूसरे से मारपीट शुरु कर दी। घटना ने मार्ग से गुजरने वाले आम राहगीरों को दहशत में डाल दिया। इन्हीं में से कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।