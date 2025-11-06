एमपी में बड़ी कार्रवाई, दो साल पहले अधिकारी को ट्रेप कराया, अब खुद रिश्वत लेते पकड़ाया अफसर

Sidhi bribe- मध्यप्रदेश में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के सीधी जिले में छात्रावास अधीक्षक अशोक पाण्डेय को रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त ने सिहावल में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्य टीम ने छात्रावास अधीक्षक अशोक पाण्डेय के खिलाफ छात्रावास परिसर में ही ट्रेप की कार्रवाई की। खास बात यह है ​कि आरोपी ने 2 वर्ष पहले आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजेश सिंह परिहार को 40000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था। उस मामले में फरियादी अशोक पांडे अब रीवा लोकायुक्त पुलिस टीम के हाथों आरोपी के रूप में खुद गिरफ्तार हुए हैं।