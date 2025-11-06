एमपी में बड़ी कार्रवाई, दो साल पहले अधिकारी को ट्रेप कराया, अब खुद रिश्वत लेते पकड़ाया अफसर

सीधी में लोकायुक्त ने सिंहावल छात्रावास अधीक्षक अशोक पाण्डेय को रिश्वत लेते पकड़ा
Sidhi bribe- मध्यप्रदेश में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के सीधी जिले में छात्रावास अधीक्षक अशोक पाण्डेय को रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त ने सिहावल में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा लोकायुक्त की 12 सदस्य टीम ने छात्रावास अधीक्षक अशोक पाण्डेय के खिलाफ छात्रावास परिसर में ही ट्रेप की कार्रवाई की। खास बात यह है कि आरोपी ने 2 वर्ष पहले आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजेश सिंह परिहार को 40000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया था। उस मामले में फरियादी अशोक पांडे अब रीवा लोकायुक्त पुलिस टीम के हाथों आरोपी के रूप में खुद गिरफ्तार हुए हैं।
रीवा लोकायुक्त टीम के निरीक्षक उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि टिकरी थाना मड़वास के निवासी वशिष्ठ मुनि द्विवेदी की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई। अनुसूचित जाति जूनियर बालक छात्रावास सिहावल क्रमांक 2 में पदस्थ अधीक्षक अशोक पांडे ने उनसे 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात GPF की राशि निकालने के लिए ये पैसे मांगे गए।
लोकायुक्त टीम ने जांच के बाद शिकायत सही पाई तो आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। गुरुवार को तय प्लान के मुताबिक दोपहर 1:00 बजे शिकायतकर्ता वशिष्ठ द्विवेदी अधीक्षक को राशि देने पहुंचे लेकिन तब वहां कई लोग बैठे थे जिनके सामने अधीक्षक ने पैसा नहीं लिया। बाद में लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर छात्रावास अधीक्षक को रिश्वत लेते पकड़ लिया। फिलहाल रेस्ट हाउस में अग्रिम कार्यवाही चल रही है।
मामले में सीधी के जनजातीय कार्य विभाग के मंडल संयोजक राजेश पटेल पर भी कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त कार्यालय रीवा में दिए आवेदन में कहा गया था कि आरोपी द्वारा 50000 रुपए की मांग की गई जिसके एवज में 40000 आरोपी अशोक पांडे को भी पहले ही दे दिए। गुरुवार को शेष राशि लेते उसे ट्रेप किया गया।
सीधी जिले में दो वर्ष पहले पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त राजेश सिंह परिहार को रीवा की 8 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते दबोचा था। तब अशोक पांडे शिकायतकर्ता के रूप में फरियादी थे। उस समय छात्रावास अधीक्षक के पद पर पदस्थ अशोक पांडे की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त टीम ने सहायक आयुक्त राजेश सिंह परिहार को 40000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब अशोक पांडे खुद ही पुलिस के चंगुल में आ गए और लोकायुक्त टीम के हाथों आरोपी के रूप में गिरफ्तार हुए हैं।
