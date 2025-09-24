एमपी में सुबह-सुबह बर्तन कारोबारी से 2.5 लाख रूपये की लूट..

मिली जानकारी के अनुसार बर्तन कारोबारी सातेश्वर प्रसाद अपनी बाइक से सुबह सुबह करीब 9 बजे गुजर रहे थे तभी दरिया तिराहे पर दो लोगों ने सड़क पर डंडा अड़ाकर उनकी बाइक को रोका और बाइक रूकते ही एक बाइक को चलाने लगा और दूसरा कारोबारी को बीच में बैठाकर पीछे बैठ गया। पीछे बैठे बदमाश ने कारोबारी का मुंह दबाया और उसे मेन रोड से दरिया रोड जंगल तरफ ले गए। यहां एक बदमाश पहले से खड़ा था। वहां तीनों ने कारोबारी को बाइक से उतारा और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कारोबारी बुरी तरह डर गया और जान बचाने के लिए उसने जेब में रखी 50-50 हजार की तीन गड्डियां व बाइक की डिग्गी में रखे 1 लाख रूपये बदमाशों को दे दिए। पैसे लूटने के बाद तीनों आरोपी दरिया के जंगल की ओर चले गए और जाते जाते कारोबारी को बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए 200 रूपये फेंक गए।