सीधी

एमपी में सुबह-सुबह बर्तन कारोबारी से 2.5 लाख रूपये की लूट..

mp news: रोड पर बदमाशों ने रोका और बाइक पर ही अगवा कर जंगल में ले जाकर बर्तन कारोबारी से लूट लिए 2.5 लाख रूपये....।

सीधी

Shailendra Sharma

Sep 24, 2025

sidhi
Rs 2.5 lakh looted from a utensils trader

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में बुधवार की सुबह सुबह एक बर्तन कारोबारी के साथ हुई लूट की घटना से हड़कंप मच गया। घटना मड़वास थाना इलाके की है जहां दरिया तिराहे के पास बाइक से जा रहे बर्तन कारोबारी को पहले तो दो बदमाशों ने डंडा अड़ाकर रोड पर रोका और उसी की बाइक पर अगवा कर उसे जंगल में ले गए जहां बदमाशों का एक और साथी मौजूद था वहां पर उससे ढाई लाख रूपये की लूट की। घटना का पता चलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।

सुबह-सुबह बर्तन कारोबारी से लूट

मिली जानकारी के अनुसार बर्तन कारोबारी सातेश्वर प्रसाद अपनी बाइक से सुबह सुबह करीब 9 बजे गुजर रहे थे तभी दरिया तिराहे पर दो लोगों ने सड़क पर डंडा अड़ाकर उनकी बाइक को रोका और बाइक रूकते ही एक बाइक को चलाने लगा और दूसरा कारोबारी को बीच में बैठाकर पीछे बैठ गया। पीछे बैठे बदमाश ने कारोबारी का मुंह दबाया और उसे मेन रोड से दरिया रोड जंगल तरफ ले गए। यहां एक बदमाश पहले से खड़ा था। वहां तीनों ने कारोबारी को बाइक से उतारा और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कारोबारी बुरी तरह डर गया और जान बचाने के लिए उसने जेब में रखी 50-50 हजार की तीन गड्डियां व बाइक की डिग्गी में रखे 1 लाख रूपये बदमाशों को दे दिए। पैसे लूटने के बाद तीनों आरोपी दरिया के जंगल की ओर चले गए और जाते जाते कारोबारी को बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए 200 रूपये फेंक गए।

पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी

बदमाशों के भागने के बाद कारोबारी सातेश्वर प्रसाद ने किसी तरह पुलिस को अपने साथ हुई लूट की वारदात की सूचना दी। लूट की वारदात की खबर लगते ही एसपी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। कारोबारी के मुताबिक तीनों बदमाश कपड़े से अपना मुंह बांधे हुए थे। एक ने काले रंग की टी-शर्ट, नीला लोवर, दूसरे ने हाफ मटमैला टी-शर्ट नीला पैंट और तीसरे ने हल्का सफेट शर्ट पैंट पहना हुआ था। डीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे टिकरी के बर्तन व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई है, कुछ संदेहियों को पकड़ कर पूंछताछ की जा रही हैं, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

24 Sept 2025 08:32 pm

