रोड किनारे युवती की जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी..

भौंती थाना इलाके में बुधवार की सुबह जब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे तभी उन्हें सिरमौद-चंदेरी रोड पर ढला और बम्हेरा गांव के बीच सड़क किनारे हुए एक जली हुई लाश दिखाई दी। छात्रों ने पास जाकर देखा तो वो किसी इंसान की लाश थी जिसके बाद उन्होंने तुरंत गांव वालों को शव के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस तक बात पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया शव किसी पुरुष का लग रहा था लेकिन बारीकी से जांच करने पर शव किसी युवती का निकला जिसकी उम्र 15-17 साल लग रही है। शव पूरी तरह से जल चुका है जिसके कारण अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।