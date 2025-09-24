Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

रोड किनारे युवती की जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी..

mp news: पूरी तरह से जल चुका है युवती का शव, पहचान करना मुश्किल....।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Sep 24, 2025

shivpuri
burnt dead body of girl found near roadside

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के भौंती थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रोड किनारे एक जली हुई लाश नजर आई। लाश को सबसे पहले स्कूल जा रहे बच्चों ने देखा और गांव वालों को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक लाश पूरी तरह से जल चुकी है और वो किसी युवती की लग रही है जिसकी उम्र 15-17 साल होने की संभावना है। पुलिस ने जली हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

रोड किनारे मिली जली हुई लाश

भौंती थाना इलाके में बुधवार की सुबह जब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे तभी उन्हें सिरमौद-चंदेरी रोड पर ढला और बम्हेरा गांव के बीच सड़क किनारे हुए एक जली हुई लाश दिखाई दी। छात्रों ने पास जाकर देखा तो वो किसी इंसान की लाश थी जिसके बाद उन्होंने तुरंत गांव वालों को शव के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस तक बात पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया शव किसी पुरुष का लग रहा था लेकिन बारीकी से जांच करने पर शव किसी युवती का निकला जिसकी उम्र 15-17 साल लग रही है। शव पूरी तरह से जल चुका है जिसके कारण अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है।

हत्या कर लाश को लाकर जलाने की आशंका

पुलिस के मुताबिक आशंका है कि युवती की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। कहीं और पर युवती की हत्या कर शव को किसी वाहन से यहां पर लाया गया है और फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया गया जिससे की उसकी शिनाख्त न हो पाए। युवती की शिनाख्त के लिए शिवपुरी व आसपास के जिलों में गुमशुदा युवतियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या कैसे की गई है और कितने समय पहले की गई है ये सब पता चल पाएगा।

24 Sept 2025 05:56 pm

Madhya Pradesh / Shivpuri / रोड किनारे युवती की जली हुई लाश मिलने से फैली सनसनी..

