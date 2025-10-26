एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड

ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का जो वीडियो सामने आया है उसमें महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करती साफ सुनाई दे रही हैं। बताया गया है कि ये वीडियो 24 अक्टूबर की रात का है जब शहर के एक स्कूल में गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए तीन तरह के पास थे 50 रुपए, 100 रुपए व 250 रुपए। पुलिस लाइन में कार्यरत महिला आरक्षक अंजू अपने परिजनों को बिना पास के ही अंदर ले जाना चाहती थीं और जब गेट पर लगे वालेंटियरों ने आरक्षक के परिजनों को अंदर जाने से रोका तो वो भड़क गईं और पंडित शब्द का उपयोग करते हुए अभद्र शब्दों का उच्चारण किया।