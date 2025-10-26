Patrika LogoSwitch to English

एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड

mp news: एक आयोजन के दौरान ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने लिया एक्शन...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Oct 26, 2025

sidhi news

Female constable suspended for making objectionable remarks on Brahmins

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एक आयोजन के दौरान वर्दी में मौजूद महिला कांस्टेबल का ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते एक वीडियो सामने आया था। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ इस वीडियो के वायरल होते ही महिला कांस्टेबल के आचरण को लेकर सवाल उठे तो एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।

महिला कांस्टेबल ने की थी अभद्र टिप्पणी

ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का जो वीडियो सामने आया है उसमें महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करती साफ सुनाई दे रही हैं। बताया गया है कि ये वीडियो 24 अक्टूबर की रात का है जब शहर के एक स्कूल में गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए तीन तरह के पास थे 50 रुपए, 100 रुपए व 250 रुपए। पुलिस लाइन में कार्यरत महिला आरक्षक अंजू अपने परिजनों को बिना पास के ही अंदर ले जाना चाहती थीं और जब गेट पर लगे वालेंटियरों ने आरक्षक के परिजनों को अंदर जाने से रोका तो वो भड़क गईं और पंडित शब्द का उपयोग करते हुए अभद्र शब्दों का उच्चारण किया।

वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड

ब्राह्मणों पर महिला कांस्टेबल के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण समाज के संगठनों ने महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल के आचरण को लेकर सवाल उठाए और एसपी संतोष कोरी से तुरंत कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसपी ने मामले की जांच कराई और जांच के आधार पर उसे सस्पेंड कर दिया। एसपी ने आदेश में जिक्र किया है कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहते हुए इस तरह की अभद्र टिप्पणी न सिर्फ अनुशासनहीनता को दर्शाती है, बल्कि पुलिस विभाग की गरिमा और जनता में विश्वास को भी प्रभावित करती है।

26 Oct 2025 10:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी में ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल सस्पेंड

