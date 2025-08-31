एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सीधी जिले का है जहां एक एएसआई (ASI) को रीवा लोकायुक्त की पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
सीधी में लोकायुक्त रीवा ने कार्रवाई करते हुए मझौली थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) कमलेश त्रिपाठी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मझौली के टेकर निवासी पंकज कुमार तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि उसने 23 अगस्त को थाने में पूर्व में दिए गए चेक गुमने के आवेदन की सत्यापित प्रति के लिए आरटीआई आवेदन लगाया था। इसके बदले एएसआई त्रिपाठी ने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।
लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी पंकज तिवारी को रिश्वत देने के लिए रिश्वतखोर ASI कमलेश त्रिपाठी के पास भेजा। थाना मझौली में जैसे ही ASI कमलेश त्रिपाठी ने रिश्वत के 20 हजार रुपए लिए तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर ASI कमलेश त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।