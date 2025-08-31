Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीधी

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: चेक गुमने के आवेदन की सत्यापित प्रति देने के एवज में ASI ने मांगी थी 50 हजार रूपये रिश्वत...।

सीधी

Shailendra Sharma

Aug 31, 2025

sidhi
lokayukta caught ASI taking Bribe 20000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सीधी जिले का है जहां एक एएसआई (ASI) को रीवा लोकायुक्त की पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

50 हजार रूपये मांगी थी रिश्वत

सीधी में लोकायुक्त रीवा ने कार्रवाई करते हुए मझौली थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) कमलेश त्रिपाठी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मझौली के टेकर निवासी पंकज कुमार तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि उसने 23 अगस्त को थाने में पूर्व में दिए गए चेक गुमने के आवेदन की सत्यापित प्रति के लिए आरटीआई आवेदन लगाया था। इसके बदले एएसआई त्रिपाठी ने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।

ये भी पढ़ें

अगले 14 घंटों में ‘बिगड़ेगा मौसम’: IMD ने 27 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी
भोपाल
mp weather

20 हजार रूपये रिश्वत लेते पकड़ाया

लोकायुक्त ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी पंकज तिवारी को रिश्वत देने के लिए रिश्वतखोर ASI कमलेश त्रिपाठी के पास भेजा। थाना मझौली में जैसे ही ASI कमलेश त्रिपाठी ने रिश्वत के 20 हजार रुपए लिए तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर ASI कमलेश त्रिपाठी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई
सागर
sagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 08:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.