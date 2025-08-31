एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सीधी में लोकायुक्त रीवा ने कार्रवाई करते हुए मझौली थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (ASI) कमलेश त्रिपाठी को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मझौली के टेकर निवासी पंकज कुमार तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि उसने 23 अगस्त को थाने में पूर्व में दिए गए चेक गुमने के आवेदन की सत्यापित प्रति के लिए आरटीआई आवेदन लगाया था। इसके बदले एएसआई त्रिपाठी ने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।