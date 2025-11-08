मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाते ही खुला चौंकाने वाला राज

तबियत खराब होने का प्रतीत होकर परिजन जिस बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों द्वारा बच्चे को मृत घोषित करने के बाद परिजन उसे सामान्य मौत मानकर शव लेकर घर लौट आए। अगले दिन शव के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गईं। जैसे ही शव को चिता पर लिटाया गया तो किसी की नजर किशोर के गले पर पड़ी, जिसपर गहरे रस्सी और नाखून के निशान पड़े नजर आए। निशान देखकर परिजन को हत्या की आशंका हुई। परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार रोक दिया और शव को चिता से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल, घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है।