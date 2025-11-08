Patrika LogoSwitch to English

मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाते ही खुला चौंकाने वाला राज

MP News : मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़। बच्चे की सामान्य मौत हुई या हत्या? चिता पर लैटाते ही खुला चौंकाने वाला राज। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीधी

image

Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

MP News

मासूम की मौत पर रहस्यमयी मोड़ (Photo Source- Patrika Input)

MP News :मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जमोड़ी थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले नौगवां धीरसिंह गांव में एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब मामला रहस्यमयी मोड़ ले चुका है। परिजन के मुताबिक, विगत दिनों अनुज साकेत की अचानक तबियत बिगड़ी, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन, मामले उस समय नया मोड़ ले लिया, जब परिजन ने अंतिम संस्कार के लिए उसका शव चिता पर रखा गया। फिलहाल, मासूम का पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है।

तबियत खराब होने का प्रतीत होकर परिजन जिस बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों द्वारा बच्चे को मृत घोषित करने के बाद परिजन उसे सामान्य मौत मानकर शव लेकर घर लौट आए। अगले दिन शव के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गईं। जैसे ही शव को चिता पर लिटाया गया तो किसी की नजर किशोर के गले पर पड़ी, जिसपर गहरे रस्सी और नाखून के निशान पड़े नजर आए। निशान देखकर परिजन को हत्या की आशंका हुई। परिवार ने तुरंत अंतिम संस्कार रोक दिया और शव को चिता से उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल, घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है।

ग्रामीणों में असमंजस

मामले को लेकर जमोड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि, घटना संदिग्ध है, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू करा दी गई है। और हर पहलू को गंभीरता से देखा-परखा जा रहा है। वहीं एक रिश्तेदार ने बताया कि, इस तरह की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। यहां खून की उल्टी करते हैं और इसी तरह मौत हो जाती है। फिलहाल, ग्रामीणों में असमंजस बना हुआ है कि, आखिर ये कोई जादू-टोने से जुड़ा मामला है या कुछ और?

Published on:

08 Nov 2025 11:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाते ही खुला चौंकाने वाला राज

