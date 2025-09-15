पत्रिका के स्टिंग में चौंकाने वाला खुलासा, नशाखोरी का गढ़ बन रहा एमपी का ये जिला

पत्रिका द्वारा कैद की गई तस्वीरों से सामने आया कि, शहर में कई नाबालिग पूजा पार्क के पीछे सुलेक्शन के नशे से ग्रसित मिले हैं। जबकि, बुजुर्ग खुलेआम सार्वजनिक स्थल कहे जाने वाले सम्राट चौक कलेक्टर बंगला मार्ग पर पानी टंकी के नीचे शराब का सेवन करते मिले। वहीं, नशे का कारोबार इस कदर फल फूल रहा है कि, ग्राम खैरा में सड़क किनारे खुलेआम माली वर्मा नामक शख्स द्वारा गांजा बेचा जा रहा है। सूत्रों से यहां तक जानकारी प्राप्त हुई है कि, नशे के इस सौदागर को पुलिस तक का संरक्षण प्राप्त है। वहीं, खुर्द स्कूल के पीछे एक युवा कोरेक्स की सप्लाई कर रहे हैं।