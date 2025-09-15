100 फीट ऊंचे बिजली टॉवर पर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा, नीचे उतरने की डिमांड सुनकर दंग रह गई पुलिस

High Voltage Drama : मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाले मड़वास थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम दरिमाडोल से गुजरने वाली 133 करंट दौड़ती लाइन के सैकड़ों फीट ऊंचे टॉवर पर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हैरानी की बात ये है कि, टॉवर के तारों में इतना करंट दौड़ता है कि, स्थानीय लोग उसके पास से गुजरना सुरक्षित नहीं समझते। ऐसे में युवक को टॉवर पर चढ़ा देख नीचे मौजूद हर कोई सन्न रह गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही मड़वास पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही मड़वास पुलिस ग्राम दरिमाडोल पहुंची और युवक को नीचे उताने का प्रयास शुरु किया। टॉवर पर चढ़ा युवक कभी तार पकड़ने की धमकी दे रहा था तो कभी नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। दोनों ही स्थितियों में ये स्पष्ट था कि, उसकी जान नहीं बच सकेगी। वहीं, पुलिस के साथ भी बड़ी समस्या ये ही थी कि, सुरक्षा कारणों के चलते वो भी टॉवर पर नहीं चढ़ पा रही थी। ऐसे में युवक को नीचे ला पाना और उससे ऊंचाई अदिक होने के चलते पर्याप्त संपर्क साध पाना खासा मुश्किल हो रहा था।
युवक की पहचान 23 वर्षीय विजय कुमार साकेत उर्फ पटवारी पिता रामबदन साकेत निवासी ग्राम दरिमाडोल के रूप में हुई है। बार-बार मरने की धमकी देने वाले युवक से जब पुलिस ने ऊपर चढ़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि, उसके दो भाई और हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। वो सबसे छोटा है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। युवक की डिमांड थी कि, उसकी पेतृक संपत्ति का बंटवारा हो और बंटवारे के बाद वो जमीन किसी को भी बेचे उससे किसी तरह की पूछताछ न की जाए। युवक की इस अटपटी डिमांड को सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। हालांकि, बाद में पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए लंबी जद्दोजहद के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। फिलहाल युवक को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।
करीब एक घंटे चले युवक के हाईवोल्टेज ड्रामे के चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर किसी को लग रहा था कि, 133 केबी की हाईटेंशन लाइन पर चढ़े युवक का जिंदा लौट पाना असंभाव है। ऐसे में खुदकुशी की इच्छा से चढ़े युवक को सकुशल नीचे लाने में पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देश पर थाना प्रभारी मडवास भूपेश बैस हमराही स्टाफ सउनि राजकुमार सिंह, सउनि आर.एस सोनवंशी , प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, आरक्षक राकेश पटेल, राहुत गिरवाल की सूझबूझ और सतर्कता की सराहनी पूरे इलाके में की जा रही है।