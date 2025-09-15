100 फीट ऊंचे बिजली टॉवर पर युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा, नीचे उतरने की डिमांड सुनकर दंग रह गई पुलिस

युवक की पहचान 23 वर्षीय विजय कुमार साकेत उर्फ पटवारी पिता रामबदन साकेत निवासी ग्राम दरिमाडोल के रूप में हुई है। बार-बार मरने की धमकी देने वाले युवक से जब पुलिस ने ऊपर चढ़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि, उसके दो भाई और हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। वो सबसे छोटा है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। युवक की डिमांड थी कि, उसकी पेतृक संपत्ति का बंटवारा हो और बंटवारे के बाद वो जमीन किसी को भी बेचे उससे किसी तरह की पूछताछ न की जाए। युवक की इस अटपटी डिमांड को सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। हालांकि, बाद में पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए लंबी जद्दोजहद के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। फिलहाल युवक को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है।