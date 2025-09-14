चलती बाइक पर आशिकी का ‘भूत’, जान जोखिम में डालकर सरेराह रोमांस करते प्रेमी जोड़े का वीडियो वायरल

Chhatarpur News : अबतक आपने सड़क पर तेज वाहन दौड़ाते युवाओं का जान जोखिम में डालते हुए घटनाक्रम और वीडियो कई बार देखें होंगे, लेकिन हाही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो न सिर्फ सड़क पर खुद के साथ साथ दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने को भी शर्मसार कर रहा है। दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में कपल चलती बाइक पर रंगरलियां मनाता दिख रहा है। बाइक चलाते समय सड़क पर ध्यान देने के बजाए कपल एक-दूसरे में खोया हुआ है। ऐसे में जरा सी चूक किसी हादसे का कारण बन सकती है हालांकि, अब वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से गुजरने वाले सागर-कानपुर हाईवे रोड मातगुवां के पास का है, जहां प्रेमी जोड़ा सरेराह रोमांस करते नजर आया। चलती बाइक पर कपल अश्लील हरकते करते हुए दिखाई दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक बात ये थी कि, जिस बाइक पर कपल रोमांस करते दिखाई दे रहे थे। उसका चालक कोई और था। यानी बाइक ट्रिपलिंग कर चलाई जा रही थी। ऐसे में वजन अधिक होने के कारण बाइक अनियंत्रित होने का खतरा और बढ़ जाता है। यही कारण है कि, बाइक पर ट्रिपलिंग करना ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध है।
इस सबके बीच बाइक पर बैठे कपल एक-दूसरे में इस कदर खोए थे कि, उन्हें पता ही नहीं था कि, पीछे चल रहे वाहन से किसी शख्स ने प्रेमी जोड़े की ऐसी हरकत कैमरे में कैद कर ली। अब ये ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वहीं, वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें कॉमन बात ये है कि, सभी इस कपल की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि, ऐसी हरकत अन्य युवाओं पर खराब असर डाल सकती हैं। साथ ही, इस तरह की स्टंटबाजी बच्चों के दिमाग पर भी नाकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसा करके खुद के साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान जोखिम में डाली गई है, जो बेहद खतरनाक है। अब देखना होगा कि, पुलिस इस वीडियों की पड़ताल कर आगे क्या कार्रवाई करती है, ताकि भविष्य में ऐसे कृत्य सड़कों पर फिर न दिखाई दें।