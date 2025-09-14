चलती बाइक पर आशिकी का ‘भूत’, जान जोखिम में डालकर सरेराह रोमांस करते प्रेमी जोड़े का वीडियो वायरल

Chhatarpur News : अबतक आपने सड़क पर तेज वाहन दौड़ाते युवाओं का जान जोखिम में डालते हुए घटनाक्रम और वीडियो कई बार देखें होंगे, लेकिन हाही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जो न सिर्फ सड़क पर खुद के साथ साथ दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा है, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने को भी शर्मसार कर रहा है। दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में कपल चलती बाइक पर रंगरलियां मनाता दिख रहा है। बाइक चलाते समय सड़क पर ध्यान देने के बजाए कपल एक-दूसरे में खोया हुआ है। ऐसे में जरा सी चूक किसी हादसे का कारण बन सकती है हालांकि, अब वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं।