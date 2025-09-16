Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीधी

मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

Son Murder His Father : घरेलु विवाद में पिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मम्मी-पापा की लड़ाई देख बेटा इस कदर आक्रोशित हुआ कि, उसने फावड़े से हमला कर पिता की हत्या कर दी।

सीधी

Faiz Mubarak

Sep 16, 2025

Son Murder His Father
बेटे ने की पिता की हत्या (Photo Source- Patrika Input)

Son Murder His Father :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाले भुईमाड़ थाना इलाके के ग्राम करैल में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, घटना का कारण घरेलू विवाद रहा, जिसमें पत्नी से हुई कहासुनी और मारपीट ने परिजन को आहत किया और इसी आक्रोश में बेटे ने फावड़े से पिता पर हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी।

झगड़े से हत्या तक का सिलसिला

पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक रूमलाल अग्ररिया (50) पिता ठाकुर दीन अग्ररिया की पहली पत्नी की काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद लगभग दस वर्ष पूर्व वह फूलमती अग्ररिया के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे थे। पहली पत्नी से रूमलाल को एक बेटा और एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी फूलमती से तीन बेटियां और एक बेटा है।

ये भी पढ़ें

लेडी हेड कॉन्सटेबल की बेरहमी से हत्या, सरकारी घर में इस हाल में मिली लाश, हत्यारा पति फरार
सीधी
Lady Head Constable Murder

मृतक पति पर मारपीट का आरोप

घटना के दिन घर के आंगन में लगे सब्जी-पौधों को लेकर विवाद शुरु हुआ। मृतक रूमलाल ने अपने बेटे सुग्रीव अग्ररिया को पौधे और सब्जी बेचने की अनुमति दी, लेकिन फूलमती ने विरोध किया। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि, रूमलाल ने फूलमती पर डंडा तक चला दिया।

बाप-बेटे में हुई तीखी नोकझोंक

अपनी मां से हुई मारपीट की सूचना पर फूलमती अपनी बेटी रेशमी अग्ररिया (17) के साथ गांव के सरपंच पति बृजभूषण सिंह के पास शिकायत करने गई। इसी दौरान फूलमती का बेटा गोरेलाल अग्ररिया (25) आंगन में पौधे काट रहा था। तभी रूमलाल और गोरेलाल के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।

गुस्से में बेटे ने किया जानलेवा हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रूमलाल ने बेटे से कहा कि 'तू मुझे मारने आया है, मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा।' इसपर गोरेलाल ने पलटकर जवाब दिया 'जाओ.. रिपोर्ट कर आओ।' इसी बीच गाली-गलौज भी हुई और जैसे ही रूमलाल मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलने लगे, तभी गोरेलाल ने हाथ में रखे फावड़े से उनके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। घायल रूमलाल मोटरसाइकिल से गिर पड़े और किसी तरह घर की परछी में आकर चारपाई पर लेट गए। उनकी हालत गंभीर थी और सिर से लगातार खून बह रहा था। इस दृश्य को परिजन के साथ ग्रामीणों ने भी देखा और तत्काल हल्ला मचाया।

अस्पताल ले जाते समय रास्ते मं मौत

परिजन ने तुरंत सरपंच को सूचना दी और वाहन की व्यवस्था कर रूमलाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुईमाड़ ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। परिजन घायल को सरई अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही चमारीडोल पहुंचते-पहुंचते रूमलाल ने दम तोड़ दिया। सरई स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

घटना की रिपोर्ट मृतक की सौतेली बेटी रेशमी अग्ररिया ने अपनी मामी गीता देवी के साथ थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोरेलाल अग्ररिया फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

गांव में पसरा मातम

दिल दहला देने वाली घटना से करैल गांव में मातम पसर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि, घर-परिवार के झगड़े ने हत्या का रूप ले लिया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। गांव में तरह-तरह चर्चा का माहौल है, वहीं मृतक के दोनों परिवारजन (पहली और दूसरी पत्नी के संतान) गमगीन हैं।

ये भी पढ़ें

जमीन विवाद में बहू की हत्या, जेठ ने कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला
सीधी
Daughter-In-Law Murdered

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2025 03:16 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.