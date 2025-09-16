मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

Son Murder His Father :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंतर्गत आने वाले भुईमाड़ थाना इलाके के ग्राम करैल में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, घटना का कारण घरेलू विवाद रहा, जिसमें पत्नी से हुई कहासुनी और मारपीट ने परिजन को आहत किया और इसी आक्रोश में बेटे ने फावड़े से पिता पर हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक रूमलाल अग्ररिया (50) पिता ठाकुर दीन अग्ररिया की पहली पत्नी की काफी पहले मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद लगभग दस वर्ष पूर्व वह फूलमती अग्ररिया के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे थे। पहली पत्नी से रूमलाल को एक बेटा और एक बेटी है, जबकि दूसरी पत्नी फूलमती से तीन बेटियां और एक बेटा है।
घटना के दिन घर के आंगन में लगे सब्जी-पौधों को लेकर विवाद शुरु हुआ। मृतक रूमलाल ने अपने बेटे सुग्रीव अग्ररिया को पौधे और सब्जी बेचने की अनुमति दी, लेकिन फूलमती ने विरोध किया। इसी को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि, रूमलाल ने फूलमती पर डंडा तक चला दिया।
अपनी मां से हुई मारपीट की सूचना पर फूलमती अपनी बेटी रेशमी अग्ररिया (17) के साथ गांव के सरपंच पति बृजभूषण सिंह के पास शिकायत करने गई। इसी दौरान फूलमती का बेटा गोरेलाल अग्ररिया (25) आंगन में पौधे काट रहा था। तभी रूमलाल और गोरेलाल के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रूमलाल ने बेटे से कहा कि 'तू मुझे मारने आया है, मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा।' इसपर गोरेलाल ने पलटकर जवाब दिया 'जाओ.. रिपोर्ट कर आओ।' इसी बीच गाली-गलौज भी हुई और जैसे ही रूमलाल मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलने लगे, तभी गोरेलाल ने हाथ में रखे फावड़े से उनके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। घायल रूमलाल मोटरसाइकिल से गिर पड़े और किसी तरह घर की परछी में आकर चारपाई पर लेट गए। उनकी हालत गंभीर थी और सिर से लगातार खून बह रहा था। इस दृश्य को परिजन के साथ ग्रामीणों ने भी देखा और तत्काल हल्ला मचाया।
परिजन ने तुरंत सरपंच को सूचना दी और वाहन की व्यवस्था कर रूमलाल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुईमाड़ ले जाया गया। स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। परिजन घायल को सरई अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही चमारीडोल पहुंचते-पहुंचते रूमलाल ने दम तोड़ दिया। सरई स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना की रिपोर्ट मृतक की सौतेली बेटी रेशमी अग्ररिया ने अपनी मामी गीता देवी के साथ थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी गोरेलाल अग्ररिया फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
दिल दहला देने वाली घटना से करैल गांव में मातम पसर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि, घर-परिवार के झगड़े ने हत्या का रूप ले लिया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। गांव में तरह-तरह चर्चा का माहौल है, वहीं मृतक के दोनों परिवारजन (पहली और दूसरी पत्नी के संतान) गमगीन हैं।