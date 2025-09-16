मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रूमलाल ने बेटे से कहा कि 'तू मुझे मारने आया है, मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा।' इसपर गोरेलाल ने पलटकर जवाब दिया 'जाओ.. रिपोर्ट कर आओ।' इसी बीच गाली-गलौज भी हुई और जैसे ही रूमलाल मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलने लगे, तभी गोरेलाल ने हाथ में रखे फावड़े से उनके सिर के पीछे जोरदार वार कर दिया। घायल रूमलाल मोटरसाइकिल से गिर पड़े और किसी तरह घर की परछी में आकर चारपाई पर लेट गए। उनकी हालत गंभीर थी और सिर से लगातार खून बह रहा था। इस दृश्य को परिजन के साथ ग्रामीणों ने भी देखा और तत्काल हल्ला मचाया।