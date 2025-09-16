जमीन विवाद में बहू की हत्या, जेठ ने कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला

Daughter-In-Law Murdered :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोदारी गांव में जमीन विवाद के चलते रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां एक जेठ ने अपनी बहु को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि छोटे भाई से जमीन विवाद चल रहा था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं, हत्या कर आरोपी जेठ फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी जेठ की तलाश शुरु कर दी है।
बताया जा रहा है कि, ये सनसनीखेज हत्याकांड सोमवार दोपहर डेढ़ बजे के आसपास की है। 40 वर्षीय महिला बिट्टी यादव पति शिवकुमार यादव जंगल में बकरी चरा रही थीं। हत्या के इरादे से पहले ही झाड़ियों में आकर छिपे बेठे 50 वर्षीय जेठ रामकुमार उर्फ ललुआ यादव पिता रामकरण याद ने मौका पाते ही अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वारदात इतना जोरदार था कि, मौके पर ही महिला की मौत हो गई।
इधर, जानकारी लगते ही घटना स्थल पर पहुंचे मृतका के पति शिवकुमार यादव का कहना है कि, पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद के चलते आरोपी रामकुमार ने पहले भी उनपर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामला तूल न पकड़े इसलिए उस समय ग्रामीणों ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर मामला रफादफा करा दिया था। लेकिन, सोमवार को मौका पाकर शिवकुमार ने उनकी पत्नी की ही इतनी निर्मम हत्या कर दी।