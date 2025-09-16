जमीन विवाद में बहू की हत्या, जेठ ने कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला

Daughter-In-Law Murdered :मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोदारी गांव में जमीन विवाद के चलते रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, यहां एक जेठ ने अपनी बहु को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि छोटे भाई से जमीन विवाद चल रहा था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं, हत्या कर आरोपी जेठ फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी जेठ की तलाश शुरु कर दी है।