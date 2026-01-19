Sikar: एक्टर बनने मुंबई निकला 10वीं का छात्र, JEE-NEET की कर रहा था तैयारी, शिक्षक पिता ढूंढ-ढूंढकर हो गए परेशान

थानाधिकारी ने बताया कि नाबालिग 10 जनवरी को सुबह 6.50 बजे सीकर रेलवे स्टेशन से अमरापुर अरावली एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई पहुंचा। वहां उसने सस्ता होने के कारण वड़ापाव खाकर दिन गुजारे और रातें फुटपाथ व सार्वजनिक स्थानों पर बिताईं। रुपए खत्म होने पर उसने दोस्त को फोन किया, जिसने उसके पिता को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मकर संक्रांति के दिन उसे जुहू इलाके से बरामद कर 15 जनवरी को सीकर लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।