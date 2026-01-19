19 जनवरी 2026,

सोमवार

Sikar: एक्टर बनने मुंबई निकला 10वीं का छात्र, JEE-NEET की कर रहा था तैयारी, शिक्षक पिता ढूंढ-ढूंढकर हो गए परेशान

Rajasthan News: सीकर से बॉलीवुड का सपना लेकर निकला 10वीं का एक नाबालिग छात्र बिना किसी को बताए मुंबई जा पहुंचा। वे सीकर में जेईई-नीट की तैयारी कर रहा था।

image

Akshita Deora

Jan 19, 2026

Sikar Train

फोटो: पत्रिका

Minor Student Reached Mumbai Became Actor: बॉलीवुड में एक्टर बनने के बड़े सपने लेकर शहर का 10वीं का छात्र घर से निकलकर मुंबई पहुंच गया, लेकिन सपनों की नगरी में उसका सहारा सिर्फ वड़ापाव और फुटपाथ ही बन सके। 15 वर्षीय नाबालिग घर से सुबह की सैर के बहाने निकला और सीधे सीकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया।

जेब में महज एक हजार रुपए लेकर उसने मुंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। वहां दो–तीन दिन में रुपए खत्म हो गए तो हकीकत सामने आई और उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। जिसके आधार पर पुलिस ने मोबाइल कॉल ट्रेस कर उसकी लोकेशन का पता लगाया और छह दिन बाद उसे मुंबई के जुहू इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया। मामला उद्योग नगर थाना क्षेत्र का है।

फाउंडेशन कोर्स कर रहा था छात्र

कोटपूतली–बहरोड़ का मूल निवासी नाबालिग सीकर में अपनी मां व बहन के साथ किराए के मकान में रह रहा था। वह शहर की एक कोचिंग संस्था में जेईई व नीट का फाउंडेशन कोर्स कर रहा है। उसके पिता शिक्षक हैं। उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 9 जनवरी को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि बेटे का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है।

घूम-फिरकर काटी रातें

थानाधिकारी ने बताया कि नाबालिग 10 जनवरी को सुबह 6.50 बजे सीकर रेलवे स्टेशन से अमरापुर अरावली एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई पहुंचा। वहां उसने सस्ता होने के कारण वड़ापाव खाकर दिन गुजारे और रातें फुटपाथ व सार्वजनिक स्थानों पर बिताईं। रुपए खत्म होने पर उसने दोस्त को फोन किया, जिसने उसके पिता को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मकर संक्रांति के दिन उसे जुहू इलाके से बरामद कर 15 जनवरी को सीकर लाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways: दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
अलवर
rajasthan roadways

