आ गई बड़ी खुशखबरी: राजस्थान में यहां 17.62 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी 15 नई सड़कें

Rajasthan News: राजस्थान के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 17.62 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र में ग्रामीण आवागमन सुगम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 09, 2025

Road

फोटो: पत्रिका

Good News: श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 नई सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 17.62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह स्वीकृति क्षेत्र में ग्रामीण आवागमन को सुगम बनाने और विकास का उद्देश्य है। यह वित्तीय स्वीकृति स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के प्रयासों से मिली है। इन सड़कों से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में आवागमन में सुधार होगा।

स्वीकृत सड़कों में गढ़टकनेत से ढाणी हनुमान सागर होते हुए दिवराला सड़क 6 किमी, जोरावरनगर से नालोट सड़क 2 किमी, ढाणी गंगासागर से एचएनए 13 तक सड़क 1 किमी, नालोट से किलोलाई 1.3 किमी, फुटाला से लिसाड़िया नांगल सड़क तक 2.15 किमी, महरोली से गोविंद सिंह की ढाणी एक किमी, खुर्रमपुरा से गोठा संपर्क सड़क एक किमी, हांसपुर कोटड़ी सड़क से डेरावाली 1.3 किमी, आसपुरा कांकरिया केरली सड़क 3.5 किमी, रतनुपरा स्टैंड से किंगवाला जोहड़ा संपर्क सड़क 3.5 किमी, त्रिलोकपुरा-गढ़टकनेत संपर्क सड़क से ढाणी डेरावाली तक 2.3 किमी, थोई सिमारला सड़क से कल्याणपुरा वाया रूलानियों की ढाणी 3.5 किमी, गीदावाला से नल्यावाली 2.2 किमी, महरोली-अरिणयां सड़क से जाखड़ों की ढाणी तक 2.5 किमी और महरोली मोड़ से अरणियां तक 5.5 किमी लंबी सड़कें शामिल हैं।

सीकर

राजस्थान न्यूज़

