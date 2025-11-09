आ गई बड़ी खुशखबरी: राजस्थान में यहां 17.62 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगी 15 नई सड़कें

स्वीकृत सड़कों में गढ़टकनेत से ढाणी हनुमान सागर होते हुए दिवराला सड़क 6 किमी, जोरावरनगर से नालोट सड़क 2 किमी, ढाणी गंगासागर से एचएनए 13 तक सड़क 1 किमी, नालोट से किलोलाई 1.3 किमी, फुटाला से लिसाड़िया नांगल सड़क तक 2.15 किमी, महरोली से गोविंद सिंह की ढाणी एक किमी, खुर्रमपुरा से गोठा संपर्क सड़क एक किमी, हांसपुर कोटड़ी सड़क से डेरावाली 1.3 किमी, आसपुरा कांकरिया केरली सड़क 3.5 किमी, रतनुपरा स्टैंड से किंगवाला जोहड़ा संपर्क सड़क 3.5 किमी, त्रिलोकपुरा-गढ़टकनेत संपर्क सड़क से ढाणी डेरावाली तक 2.3 किमी, थोई सिमारला सड़क से कल्याणपुरा वाया रूलानियों की ढाणी 3.5 किमी, गीदावाला से नल्यावाली 2.2 किमी, महरोली-अरिणयां सड़क से जाखड़ों की ढाणी तक 2.5 किमी और महरोली मोड़ से अरणियां तक 5.5 किमी लंबी सड़कें शामिल हैं।