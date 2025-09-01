सीकर: सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार

पलसाना (सीकर)। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के अखेपुरा टोल बूथ के पास सोमवार सुबह रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में जा टकराई। इससे बस में सवार 17 यात्रियों को चोटें आई। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई। बाद में घायलों को उपचार के लिए पलसाना के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया।
जानकारी के अनुसार जयपुर से झुंझुनूं जा रही रोडवेज की एक बस अखेपुरा टोल बूथ से पहले सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा टकराई। ट्रेलर में भारी मशीन रखी हुई थी। हादसे में यात्री मुकेश शर्मा (43) निवासी जयपुर, रोहिताश जाट (37) निवासी रामचंद्रपुरा भांकरोटा जयपुर, सुरेश कुमार (42) निवासी प्रताप नगर जयपुर, रतन सिंह (38) निवासी भगतपुरा सीकर, ओम सिंह राठौड़ (42) निवासी सदिनसर रामगढ़ सेठान, पिंटू जाट (28) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर, हरि नारायण मीणा (59) निवासी धर्मपुरा दौसा, भंवरलाल कुमावत (20) निवासी मिंडा थाना मारोठ, शोभित (20) निवासी सत्यनगर झोटवाड़ा, मोहित शर्मा (20) निवासी डूंगरगढ़, माया देवी प्रजापत (34) निवासी जयपुर, गीता देवी (35) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर, ओमवती यादव (49) निवासी भवानीपुरा झुंझुनू, सुनीता देवी (39) निवासी झुंझुनू, दीपक कंवर (42) निवासी सदिनसर, संगीता देवी (40) एवं अनीता देवी (30) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर घायल हो गए।
बाद में टोल बूथ संचालक कंपनी के मैनेजर स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को हाईवे एंबुलेंस के साथ ही अपने निजी वाहन से पलसाना के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। रानोली पुलिस ने घायलों का उपचार करवाया। लोगों ने बताया कि हादसे के बाद चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।
एक साथ करीब डेढ़ दर्जन घायलों के अस्पताल पहुंचने पर घायलों के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली। हालांकि ओपीडी समय होने से अस्पताल में स्टाफ काफी था और जो जहां काम में लगा था वहां से छोड़कर घायलों के उपचार के लिए आ गया। ऐसे में घायलों को जहां जगह मिली वहीं पर बैठाकर उपचार किया गया।