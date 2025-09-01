सीकर: सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी रोडवेज बस, यात्रियों में मची चीख पुकार

जानकारी के अनुसार जयपुर से झुंझुनूं जा रही रोडवेज की एक बस अखेपुरा टोल बूथ से पहले सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा टकराई। ट्रेलर में भारी मशीन रखी हुई थी। हादसे में यात्री मुकेश शर्मा (43) निवासी जयपुर, रोहिताश जाट (37) निवासी रामचंद्रपुरा भांकरोटा जयपुर, सुरेश कुमार (42) निवासी प्रताप नगर जयपुर, रतन सिंह (38) निवासी भगतपुरा सीकर, ओम सिंह राठौड़ (42) निवासी सदिनसर रामगढ़ सेठान, पिंटू जाट (28) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर, हरि नारायण मीणा (59) निवासी धर्मपुरा दौसा, भंवरलाल कुमावत (20) निवासी मिंडा थाना मारोठ, शोभित (20) निवासी सत्यनगर झोटवाड़ा, मोहित शर्मा (20) निवासी डूंगरगढ़, माया देवी प्रजापत (34) निवासी जयपुर, गीता देवी (35) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर, ओमवती यादव (49) निवासी भवानीपुरा झुंझुनू, सुनीता देवी (39) निवासी झुंझुनू, दीपक कंवर (42) निवासी सदिनसर, संगीता देवी (40) एवं अनीता देवी (30) निवासी जसवंतपुरा श्रीमाधोपुर घायल हो गए।