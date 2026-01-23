Rajasthan Weather Update : बसंत पंचमी पर बारिश-ओलों ने बिगाड़ा शादियों का जायका, फसलों पर गिरी ‘बर्फ की मार’

अगर आप सोच रहे हैं कि यह दौर यहीं थम जाएगा, तो आप गलत हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 27-28 जनवरी के आसपास एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से फरवरी की शुरुआत में कड़ाके की ठंड की वापसी होगी और 'मावठ' का एक और दौर देखने को मिल सकता है। खराब मौसम को देखते हुए कच्चे घरों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसान भाई भी मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अपनी कटी हुई फसलों के बचाव के इंतजाम पुख्ता कर लें।