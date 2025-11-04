Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका
जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी में सोमवार को हुआ भीषण हादसा जिलेवासियों को भी गहरा दर्द दे गया। हादसे में अजीतगढ़ क्षेत्र के सीपुर गांव के दो भाई एवं एक बच्ची की मौत हो हो गई व एक लड़की मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है।
दुर्घटना में सीपुर निवासी दशरथ बुनकर, भाई महेंद्र बुनकर, दशरथ की बेटी की मौत हो गई। दूसरी बेटी जिदंगी और मौत से लड़ रही है। दशरथ की दोनों बेटी दीवाली की छुट्टी मनाने बेनाड़ पिता और चाचा के पास आई हुई थीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद दोनों भाई दशरथ और महेंद्र वर्षा और भानू को वापस घर भेजने के लिए बस में बैठाने के लिए आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ।
जानकारी के अनुसार महेंद्र बुनकर भाई दशरथ एवं उसकी दो पुत्री को गांव जाने के लिए 14 नंबर पर बाइक से छोड़ने आ रहा था। उस दौरान डंपर ने इनको भी चपेट में ले लिया जिससे तीनों की मौत हो गई। महेंद्र बैनाड़ रोड इलाके में बिजली फिटिंग की ठेकेदारी और बड़ा भाई दशरथ चिनाई का काम करता था। महेंद्र की पत्नी ने मकान के बाहर दुकान में फैंसी स्टोर की दुकान कर रखी है। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। अब तीनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
