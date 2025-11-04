Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में डंपर की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों (2 भाइयों और 1 बेटी) की दर्दनाक मौत हो गई और एक बच्ची गंभीर घायल है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका

जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र की लोहा मंडी में सोमवार को हुआ भीषण हादसा जिलेवासियों को भी गहरा दर्द दे गया। हादसे में अजीतगढ़ क्षेत्र के सीपुर गांव के दो भाई एवं एक बच्ची की मौत हो हो गई व एक लड़की मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है।

दुर्घटना में सीपुर निवासी दशरथ बुनकर, भाई महेंद्र बुनकर, दशरथ की बेटी की मौत हो गई। दूसरी बेटी जिदंगी और मौत से लड़ रही है। दशरथ की दोनों बेटी दीवाली की छुट्टी मनाने बेनाड़ पिता और चाचा के पास आई हुई थीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद दोनों भाई दशरथ और महेंद्र वर्षा और भानू को वापस घर भेजने के लिए बस में बैठाने के लिए आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ।

जानकारी के अनुसार महेंद्र बुनकर भाई दशरथ एवं उसकी दो पुत्री को गांव जाने के लिए 14 नंबर पर बाइक से छोड़ने आ रहा था। उस दौरान डंपर ने इनको भी चपेट में ले लिया जिससे तीनों की मौत हो गई। महेंद्र बैनाड़ रोड इलाके में बिजली फिटिंग की ठेकेदारी और बड़ा भाई दशरथ चिनाई का काम करता था। महेंद्र की पत्नी ने मकान के बाहर दुकान में फैंसी स्टोर की दुकान कर रखी है। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। अब तीनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां
जोधपुर
Phalodi road accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:40 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bus Accident: खाटूश्यामजी जा रही बस भीषण हादसे का शिकार; 6 से अधिक श्रद्धालु घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर

sikar bus accident
सीकर

Khatushyamji Birthday: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, जानें महाभारत के बर्बरीक से कलयुग के श्याम बनने तक की कहानी

Khatushyamji Birthday
सीकर

Sikar Crime: महिलाओं के वेश में छिपे थे फायरिंग के आरोपी, 7 दिन में गिरफ्तार; निकाला जुलूस

Firing-case-in-Dabla
सीकर

Sikar: दुल्हन सी सजी श्याम नगरी, आज भक्त मिलकर मनाएंगे बाबा का बर्थ-डे, ये होगा खास

सीकर

सीबीआइ जांच में खुलासा: एक्सीडेंट झूठे, क्लेम असली, 87 वाहनों के ‘नकली एक्सीडेंट’ पर 2.5 करोड़ की ठगी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.