Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

जानकारी के अनुसार महेंद्र बुनकर भाई दशरथ एवं उसकी दो पुत्री को गांव जाने के लिए 14 नंबर पर बाइक से छोड़ने आ रहा था। उस दौरान डंपर ने इनको भी चपेट में ले लिया जिससे तीनों की मौत हो गई। महेंद्र बैनाड़ रोड इलाके में बिजली फिटिंग की ठेकेदारी और बड़ा भाई दशरथ चिनाई का काम करता था। महेंद्र की पत्नी ने मकान के बाहर दुकान में फैंसी स्टोर की दुकान कर रखी है। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। अब तीनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा।