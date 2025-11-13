राजस्थान में एक ही मतदाता की 7 वोटर आइडी: कांग्रेस ने BJP पर सिस्टम हाईजैक करने का लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

दूसरी तरफ जिला निर्वाचन आयोग ने फैक्ट चेक करने के बाद कांग्रेस के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट को भ्रामक बताया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उक्त व्यक्ति ने 7 बार आवेदन कर दिए थे। बूथ स्तर पर बीएलओ की लापरवाही सामने आई है। जिले में SIR प्रक्रिया जारी है, इस दौरान इस तरह के सभी मामले खुद ही समाप्त हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता द्वारा SIR 2026 में केवल एक ही गणना पत्र भरा गया है, ऐसे में आने वाली नई मतदाता सूची में उसका नाम सिर्फ एक बार ही आएगा।