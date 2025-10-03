Sikar News: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रानोली थाने का हेड कांस्टेबल 15 हजार की घूस लेते ट्रैप

आरोपी हेड कांस्टेबल ने परिवादी से गुमशुदगी प्रकरण में राहत दिलाने की एवज में घूस की रकम मांगी थी। आरोपी पीड़ित को रिश्वत की राशि देने के लिए बार बार तंग कर रहा था। जिस पर पीड़ित ने एसीबी में हेड कांस्टेबल की शिकायत की। झुंझुनूं एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और शुक्रवार को परिवादी को रिश्वत की रकम के साथ हेड कांस्टेबल के पास भेजा। जैसे ही हेड कांस्टेबल ​रामनिवास ने रिश्वत के 15 हजार रुपए लिए तभी एसीबी ने आरोपी को दबोच लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद भी हेड कांस्टेबल एसीबी टीम के सदस्यों को धमकाता नजर आया।