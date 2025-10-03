Sikar News: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रानोली थाने का हेड कांस्टेबल 15 हजार की घूस लेते ट्रैप

रानोली थाने का हेड कांस्टेबल रामनिवास घूस लेते ट्रैप, पत्रिका फोटो
Head constable Trapped: सीकर जिले में शुक्रवार दोपहर झुंझुनूं ACB की टीम ने रानोली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल रामनिवास को 15 हजार रुपए की घूस लेते दबोचा है। हेड कांस्टेबल ने रिश्वत लेकर भागने की कोशिश भी की लेकिन एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। एसीबी की कार्रवाई से पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। एसीबी डीआइजी राजेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।
आरोपी हेड कांस्टेबल ने परिवादी से गुमशुदगी प्रकरण में राहत दिलाने की एवज में घूस की रकम मांगी थी। आरोपी पीड़ित को रिश्वत की राशि देने के लिए बार बार तंग कर रहा था। जिस पर पीड़ित ने एसीबी में हेड कांस्टेबल की शिकायत की। झुंझुनूं एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और शुक्रवार को परिवादी को रिश्वत की रकम के साथ हेड कांस्टेबल के पास भेजा। जैसे ही हेड कांस्टेबल रामनिवास ने रिश्वत के 15 हजार रुपए लिए तभी एसीबी ने आरोपी को दबोच लिया। हालांकि पकड़े जाने के बाद भी हेड कांस्टेबल एसीबी टीम के सदस्यों को धमकाता नजर आया।
जैसे ही एसीबी की टीम ने आरोपी हेड कांस्टेबल रामनिवास को रिश्वत लेते पकड़ा तो रानोली पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़े गए आरोपी के हाथ धुलवाए तो पानी का रंग गुलाबी होते ही रिश्वत लेने की पुष्टि भी हो गई। एसीबी के डीआइजी राजेश सिंह के निर्देश पर डीएसपी शब्बीर खान ने कार्रवाई को अंजाम दिया है।
